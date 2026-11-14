Trei mii de polonezi vin sâmbătă în București pentru meciul cu România de pe Arena Națională

<1 minut de citit Publicat la 09:07 14 Noi 2026 Modificat la 09:08 14 Noi 2026

Poliția călare e pregătită să intervină în Centrul Vechi dacă suporterii polonezi recurg la violențe. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Mii de suporteri polonezi se află sâmbătă în București pentru meciul din această seară cu România, de pe Arena Națională.

"Astăzi sunt așteptați să ajungă în Capitală 3.000 de suporteri ai echipei naționale de fotbal a Poloniei. Mai multe echipaje de jandarmerie vor fi prezente astăzi, pe întreg parcursul zilei, în stradă, pentru a preveni eventuale incidente.

În zona Centrului Vech vor fi, de asemenea, echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență și mai multe echipaje de poliție, cu misiunea de a asigura ordinea publică pe tot parcursul zilei.

Știm că tot astăzi se așteaptă manifestația anunțată de partidul AUR. George Simion a anunțat la ora 10 un protest în fața Primăriei Municipiului București, iar apoi un protest în Parcul Izvor, peste drum de Parlament.

Aceste acțiuni nu au fost autorizate și, cu atât mai mult, Poliția și Jandarmeria vor fi prezente la aceste manifestații, tocmai pentru a asigura un climat de siguranță", a relatat Bianca Iosef, reporter Antena 3 CNN.