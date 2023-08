Tudorel Butoi, despre șoferul drogat care a spulberat opt tineri la 2 Mai: ”Este un naiv excentric. A distrus familii”

Psihologul criminalist Tudorel Butoi a făcut o analiză, în direct la Antena 3 CNN, a comportamentului șoferului de 19 ani, drogat, care a izbit în plin opt oameni la 2 Mai: ”Este un naiv excentric”

”A distrus familii. El este un naiv excentric. Nu are capacitatea de analiză și sinteză mentală la nivelul înțelepciunii. Mi-ați spus foarte multe lucruri despre el și eu vi le confirm că în situația în care ești sub influența drogului, perceptivitatea dispare, atenția este disfuncțională, memoria la fel, coodonarea la fel, dar nu mi-ați spus, băiatul ăsta are are și el o inserție socială, are o responsabilitate, vreun serviciu?”, a precizat Tudorel Butoi, psiholog criminalist, în direct la Antena 3 CNN.

”Infantilist excentric. Că nu are el tragere de inimă către serviciu și muncă, asta este problema lui și a altora. Problema noastră, a maturilor, a educatorilor, a polițiștilor este să îi antrenăm în așa ceva.

Poliția nu poate să facă absolut nimic, câtă vreme nu umbli în lege, să dai legi de protecție a polițistului în acțiunile pe care le face, că altfel îl porți prin tribunale și prin parchete”, a mai spus Tudorel Butoi.