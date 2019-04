Tudorel Toader: Altă simplă precizare ! Despre ”ordonanţa pe achiziţii”

Ministrul demisionar al Justiției, Tudorel Toader, face noi precizări legate de „ordonanţa pe achiziţii” pe Facebook.

MJ avizează, sub aspectele de legalitate, proiectele de acte normative inițiate de către alte ministere.

MJ nu inițiază și nu elaborează proiecte de acte normative în locul altor ministere.

În evidențele MJ nu figurează un proiect trimis spre AVIZARE conform dispozițiilor art. 20 alin. (7) din HG 561/2009, referitor la ”ordonanţa pe achiziţii”.

În faza de prealabilă, de consultare interinstituțională, MJ a transmis o serie de propuneri si observații, referitoare la un proiect OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative printre care și legislația din domeniul achizițiilor publice.

Prin adresa MJ nu a fost solicitat avizul CSAT, s-a facut referire la analizarea oportunitatii solicitarii acestuia, in conditiile in care se punea in discutie posibilitarea construitii unor obiective militare.

Luând în considerare intervențiile asupra unor acte normative care transpun directive ale Uniunii Europene (art. II – V din proiect), în temeiul art. 2 pct. 37 din H.G. nr. 16/2017, a fost menționată necesitatea obținerii avizului Ministerului Afacerilor Externe și a Ministrului Delegat pentru Afaceri Europene”, a scris Toader pe Facebook.