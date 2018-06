Tudorel Toader se spală pe mâini de modificările Codurilor. ”Nu am fost, nici nu am participat, nu am zis nici da, nici nu”

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus vineri, la Iaşi, că el, ca ministru, nu poate să răspundă pentru "ce şi cum au făcut alţii", referitor la modificările aduse Codurilor în Parlament, menţionând că fiecare trebuie să îşi cunoască competenţele.



"Fiecare trebuie să ne cunoaştem şi să ne respectăm competenţele, iar dumneavoastră să judecaţi în mod normal după ceea ce facem sau nu facem, după ceea ce trebuie să facem sau nu trebuie să facem", le-a spus Toader jurnaliştilor.



El a explicat că de la Ministerul Justiţiei a plecat un proiect de lege pentru "punerea de acord" a Codului penal, a Codului de procedură penală cu deciziile Curţii Constituţionale.



"Nimic mai mult, nimic mai puţin. A plecat proiect de lege făcut de noi la Justiţie, de punere de acord a Codului penal cu directiva privind confiscarea extinsă, punerea de acord a Codului de procedură penală privind prezumţia de nevinovăţie. Nimic mai mult, nimic mai puţin. Ulterior, la Parlament, la Comisia specială, că proiectul nostru a fost modificat, evident, vă vor răspunde dânşii, nu eu. Nu am fost, nici nu am participat, nu am zis nici da, nici nu. Este opera şi competenţa dânşilor. (...) E ca şi când aţi întreba pe cineva din comisie de ce a făcut şi ce s-a făcut la Ministerul Justiţiei", a spus Tudorel Toader.