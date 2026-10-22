Un baraj a fost demolat în România pentru a ajuta peștii să ajungă la locurile de reproducere: „Un râu și-a recâștigat libertatea”

<1 minut de citit Publicat la 16:41 22 Oct 2026 Modificat la 16:41 22 Oct 2026

Barajul reprezenta un obstacol în calea migrației peștilor către habitatele de reproducere. FOTO: Asociația Aqua Crisius / Facebook

A fost demolat primul baraj din România, în județul Argeș, pentru a reda cursului natural al Râului Doamnei continuitatea și a permite migrația peștilor către habitatele de reproducere. Mai exact, este vorba despre barajul de plutărit Pojarna, amplasat pe cursul superior al Râului Doamnei, la Nucșoara.

Potrivit Asociației Aqua Crisius, barajul reprezenta un obstacol în calea migrației peștilor către habitatele de reproducere și împiedica transportul natural al sedimentelor, esențiale pentru funcționarea ecosistemului râului. Lucrările s-au încheiat la sfârșitul lunii septembrie 2026.

„Un râu și-a recâștigat libertatea”

Proiectul a fost realizat de asociație cu sprijinul Open Rivers Programme, program finanțat de Fundația Arcadia. Eliminarea barierei urmărește refacerea continuității râului și îmbunătățirea condițiilor pentru ecosistemele acvatice.

„Un baraj a dispărut. Un râu și-a recâștigat libertatea. Pe cursul superior al râului Doamnei, vechiul baraj de plutărit Pojarna bloca migrația peștilor spre habitatele de reproducere și reținea sedimentele esențiale pentru ecosistem. Astăzi, bariera a fost eliminată complet. Rezultatul: 13,1 kilometri de râu reconectați”, a transmis Asociația Aqua Crisius.

Intervenția a inclus și o componentă dedicată memoriei locale. Materialele recuperate din vechiul baraj au fost folosite de artistul vizual Daniel Dan pentru realizarea unui monument dedicat plutăritului, activitate care face parte din istoria comunității locale.