Un copac a căzut peste patru maşini şi un scuter, în Bucureşti. Un livrator a fost rănit

În această seară, copac s-a prăbușit peste patru autoturisme şi o motocicletă, pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucureşti.

Un copac s-a prăbușit vineri seara pe Bulevardul Iuliu Maniu din București, avariind patru autoturisme și un scuter. Două dintre maşini se aflau în mişcare în momentul în care arborele a picat din senin, la fel şi scuterul pe care era un livrator. Acesta din urmă a fost rănit şi a fost preluat de o echipă medicală. Totodată, poliţiştii au oprit circulația pe sensul dinspre Lujerului spre Politehnică.

Primăria Sectorului 6 a transmis că echipele ADPDU au verificat situația la fața locului şi, conform acestora, arborele prăbuşit peste cele cinci vehicule era un plop verde, nu uscat, iar trunchiul nu s-a rupt în momentul prăbușirii. Zona a fost împânzită de mașini de poliție și echipaje de pompieri.

"Cauza exactă a incidentului urmează să fie stabilită în urma constatărilor tehnice. Precizăm că toate lucrările de toaletare și defrișare pentru care au fost emise avize în zona respectivă au fost efectuate integral. Înțelegem îngrijorarea oamenilor și situația dificilă în care se află proprietarii bunurilor avariate. Regretăm pagubele produse și tratăm acest incident cu toată seriozitatea", s-a precizat în comunicatul Primăriei Sectorului 6 al Bucureştiului, oferit vineri seara.

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O echipă a Primăriei Sectorului 6 le va acorda asistență proprietarilor afectați, oferindu-le sprijin și îndrumare pentru parcurgerea procedurilor legale necesare recuperării pagubelor.

"Știm că, în astfel de situații, oamenii au nevoie de răspunsuri și de măsuri concrete. Siguranța cetățenilor și protejarea bunurilor lor sunt prioritare. Vom face verificările necesare și vom lua măsurile care se impun pentru a reduce riscurile și a preveni, pe cât posibil, producerea unor incidente similare", s-a mai menţionat în document.