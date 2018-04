Un copil de un an a căzut de la fereastra unui bloc din Brașov

foto: Pixabay.com

Scene de groaza in Brasov, joi, după ce un copil de doar un an a cazut de la al doilea etaj al blocului in care locuieste cu parintii.

Cel mic a ajuns pe balconul unui apartament de la primul etaj. A scapat cu viata, dar medicii l-au transportat la spital pentru ca a suferit mai multe rani, potrivit stirileprotv.ro.

Un barbat aflat langa bloc a auzit o bubuitura puternica si, cand si-a dat seama ca micutul a cazut de la al doilea etaj, a chemat ajutoare.

Martorii au spus ca mama se afla in casa in momentul in care s-a produs accidentul. Vecinii au declarat ca parintii se ocupa cum trebuie si au grija de copil.

Cazul a ajuns in atentia autoritatilor, care, in urma unei anchete, vor stabili cum s-a petrecut totul.