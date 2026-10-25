Un echipaj de pompieri care stingea focul în Ștefănești a fost atacat de localnici. Unul dintre ei a fost rănit, au venit mascații

Foto: Raed Arafat / Facebook

Un pompier care participa la stingerea unui incendiu în Ştefăneşti, duminică seară, a fost rănit de localnicii care au devenit agresivi, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, potrivit Agerpres.

Un echipaj de pompieri de la Detaşamentul Piteşti intervenise pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit pe strada Sticlelor din oraşul Ştefăneşti.

„Pe parcursul misiunii de stingere a incendiului, persoanele aflate la faţa locului au manifestat un comportament agresiv atât faţă de forţele de intervenţie, cât şi faţă de autospeciala de stingere. În urma incidentului, unul dintre colegii noştri a fost rănit”, transmite ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, pompierul rănit a primit asistenţă medicală de la un echipaj SMURD şi a fost transportat la spital pentru investigaţii de specialitate.

IPJ Argeş anunţă că poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Ştefăneşti au intervenit în sprijinul unui echipaj de pompieri din cadrul ISU Argeş, pentru stingerea unui incendiu, pe raza satului Zăvoi din Ştefăneşti, scăpat de sub control, în care mai mulţi cetăţeni s-ar fi manifestat agresiv.

„Pentru aplanarea stării conflictuale, la faţa locului s-au deplasat luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, echipaje ale Poliţiei Municipiului Piteşti, Poliţiei Oraşului Ştefăneşti şi jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş, care au restabilit situaţia. În urma incidentului, din primele verificări, a reieşit că un pompier din cadrul ISU Argeş ar fi fost lovit de un obiect contondent aruncat de una dintre persoane”, transmite IPJ Argeș.

De asemenea, o autospecială de poliţie, neinscripţionată, precum şi o autospecială de stingere incendii, au fost avariate. Până acum, 3 persoane implicate au fost depistate şi conduse la sediul poliţiei.

Reacția lui Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a condamnat „orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune”.

„Am aflat cu îngrijorare despre incidentul petrecut în această seară în orașul Ștefănești, județul Argeș, unde un pompier a fost rănit în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu.

Condamn ferm orice formă de agresiune împotriva salvatorilor aflați în misiune. Pompierii și polițiștii vin să protejeze vieți și bunuri. Autospecialele lor trebuie respectate și protejate, pentru că de ele depind desfășurarea intervențiilor și siguranța celor aflați în pericol.

O anchetă este în desfășurare pentru clarificarea împrejurărilor. Îi doresc colegului nostru însănătoșire grabnică și le mulțumesc tuturor celor care își fac datoria, chiar și în situații dificile”, a scris el, pe Facebook.