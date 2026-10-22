Un fost viceprimar al Slatinei i-a primit pe polițiști cu focuri de armă. Reacția IPJ Olt

Valeriu Matei, alături de primarul din Slatina. Foto: Facebook

Valeriu Matei, fost viceprimar al Slatinei, ar fi tras cu o armă de vânătoare în momentul în care polițiștii au descins la locuința sa. Potrivit informațiilor publicate pe surse, două focuri ar fi lovit ușa garajului unui vecin. Comunicatul oficial al poliției confirmă un foc de armă, fără victime.

Descinderea polițiștilor la locuința lui Valeriu Matei, fost viceprimar al municipiului Slatina și consilier local, a fost marcată de un incident cu armă de vânătoare, potrivit informațiilor publicate joi, 22 octombrie, de presa locală.

Potrivit relatărilor bazate pe surse, Matei ar fi tras două focuri în momentul în care oamenii legii au ajuns la domiciliul său pentru efectuarea unei percheziții. Alicele ar fi lovit ușa garajului unui vecin, iar urmele de pe aceasta au fost prezentate de Gazeta Nouă într-un material dedicat incidentului.

Informațiile privind cele două focuri și avarierea garajului provin din relatări de presă și nu trebuie confundate cu datele confirmate oficial de poliție.

Ce a transmis IPJ Olt

În comunicarea privind acțiunea desfășurată la Slatina, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a precizat că, în momentul pătrunderii polițiștilor în locuința bărbatului în vârstă de 60 de ani, acesta ar fi executat un foc de armă folosind o armă de vânătoare deținută legal.

Polițiștii i-ar fi solicitat să predea arma, iar acesta s-ar fi conformat. Arma a fost ridicată de oamenii legii, după care activitățile procedurale au continuat.

Potrivit aceleiași comunicări, în urma evenimentului nu au rezultat victime omenești.

Există, așadar, o diferență între informațiile publicate pe surse, care indică două focuri și posibile lovituri de alice asupra garajului vecinului, și versiunea oficială, care menționează un foc de armă. Împrejurările exacte ale incidentului, direcția în care s-a tras și eventualele consecințe materiale trebuie clarificate prin verificările autorităților.

Descinderea a avut loc într-un dosar de camătă și șantaj

Percheziția de la domiciliul lui Valeriu Matei a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă, în cadrul căreia polițiștii au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară în Slatina. Dosarul îi vizează pe doi bărbați, în vârstă de 58 și 60 de ani, și privește presupuse infracțiuni de camătă și șantaj.

Potrivit IPJ Olt, anchetatorii verifică dacă, în perioada noiembrie 2024 – octombrie 2026, bărbatul de 60 de ani ar fi acordat în repetate rânduri bani unei persoane, percepând dobânzi. De asemenea, cei doi bărbați ar fi constrâns persoana respectivă, în perioada iunie – septembrie 2026, în scopul obținerii unor foloase materiale.

Al doilea bărbat vizat este Cătălin Andronesi, prezentat în presa locală drept director suport administrativ al Companiei de Apă Olt.

Ce urmează în cazul incidentului

Cercetările în dosarul de camătă și șantaj sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

În ceea ce privește folosirea armei, informațiile disponibile nu permit stabilirea tuturor împrejurărilor și nici concluzia că focurile ar fi fost îndreptate către polițiști. De asemenea, nu există, în datele oficiale citate, o confirmare privind o eventuală încadrare juridică suplimentară legată de acest episod.

Ancheta trebuie să stabilească ce s-a întâmplat în timpul intervenției, dacă au fost produse pagube și dacă incidentul impune cercetări distincte.

Persoanele vizate de dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea unei eventuale răspunderi penale de către instanță.