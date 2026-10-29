Un nou spital de 120 de milioane de euro a fost inaugurat în București. Are 115 paturi și trei săli de operație

1 minut de citit Publicat la 17:17 29 Oct 2026 Modificat la 17:17 29 Oct 2026

Noua clădire a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a fost inaugurată joi. Foto: Facebook/Alexandru Rogobete

Noua clădire a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București a fost inaugurată joi în urma unei investiții de 120 de milioane de euro, din fonduri europene nerambursabile. Spitalul are 115 paturi, dintre care 19 pentru terapie intensivă, și trei săli de operație. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, în perioada următoare, vor începe pregătirile pentru mutarea pacienților și a personalului medical în noua clădire.

La inaugurare au participat și premierul Luca Niculescu, Alexandru Rafila, Cseke Attila și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Noua clădire a fost construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este dotată cu spații moderne pentru tratarea pacienților, dar și pentru desfășurarea activității personalului medical.

„Încă un spital nou construit în România! O investiție de 120 de milioane de euro, din fonduri europene nerambursabile, devine astăzi realitate pentru pacienți!”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Când vor fi mutați pacienții în noua clădire a Institutului „Marius Nasta”

Deși clădirea a fost inaugurată, pacienții nu au fost încă mutați în noile spații. Alexandru Rogobete a explicat că Ministerul Sănătății și conducerea institutului vor stabili în perioada următoare cum se va face transferul, astfel încât activitatea medicală să nu fie afectată.

„În perioada imediat următoare, echipa Ministerului Sănătății și conducerea Institutului «Marius Nasta» vor colabora pentru organizarea transferului personalului medical și relocarea pacienților din vechea clădire, astfel încât activitatea medicală să continue în condiții de siguranță”, a precizat ministrul.

Acesta nu a anunțat o dată exactă de la care pacienții vor putea fi tratați în noua clădire.

Rogobete: „România are nevoie de spitale noi, nu doar de promisiuni”

Ministrul Sănătății a precizat că noua clădire a Institutului „Marius Nasta” face parte dintr-o serie de proiecte pentru construirea unor spitale noi în România, începute în anul 2022.

Rogobete i-a mulțumit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru implicarea în realizarea investiției, dar și constructorului, conducerii institutului și echipei Ministerului Sănătății.

„Am spus mereu că România are nevoie de spitale noi, nu doar de promisiuni. Iar fiecare investiție finalizată înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți, condiții mai bune pentru medici și încă un pas înainte pentru sistemul nostru de sănătate”, a transmis ministrul.

„Continuăm să construim! Pentru pacienți. Pentru personalul medical. Pentru România! O să fie bine!”, și-a încheiatRogobete mesajul.