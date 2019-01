Un român din Anglia și-a pus internetul în cap: Ia frate român și educă-ți copiii în stil modern, cu aer superior de străinătate. Totul începe de la...

foto: Facebook/ Dinu Șovea

Dinu Șovea, un român stabilit în Londra care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită pamfletelor sale la adresa românilor care lucrează peste hotare, a publicat un nou mesaj pe Facebook.

Potrivit acestuia, românii ar trebui să-țo educe copiii în stil modern, iar totul pornește de la basme. Dinu Șovea susține că poveștile românești ar trebui înlocuite cu cele scrise de clasici străini.

"Buna! Numele meu este Dinu Sovea si sunt alesul si reprezentantul Diasporei. Sunt nascut in Romania, mai exact in Kiseleff, Bucuresti, dar stabilit de 14 ani in Londra, mai exact in Marea Britanie. M-am hotarat sa intind o mana de ajutor tuturor romanilor aflati inca in Romania.

Daca esti roman si te afli in tara, ai studii superioare sau macar o facultate si esti satul sa te rogi pentru un loc de munca... esti pe postarea potrivita. Viseaza, indrazneste si ridica-te dintre cei mici, ridica-te din saracie si vino cu noi, romanii din Diaspora, la masa bogatilor. Avand studii superioare, esti pregatit sa te ridici la mentalitatea noastra, a strainilor.

Asadar, ia frate roman si educa-ti copiii in stil modern, cu aer superior de strainatate. Totul incepe de la educatie, din faşă, de la povestile pe care i le citesti. Povestile Capra cu Trei Iezi, Ursul Pacalit de Vulpe, Punguta cu Doi Bani sunt povesti ce transmit un mesaj subliminal de inferioritate. Ar trebui inlocuite cu povesti moderne, ce dezvolta imaginatia, pentru a incuraja copilul, viitorul roman ce emigreaza in strainatate. Astfel inlocuiti Capra, Punguta si Ursul Pacalit de Vulpe cu povesti superioare ca: Gulliver, Jack si Vrejul de Fasole.

Numai asa fiica ta va fi viitoarea Alice in Tara Minunilor, iar fiul tau va fi Vrajitorul din Orz!

P.S.: Revin, eu ma aflu la masa bogatilor, alaturi de romanii superiori voua, romani carora nu le-a placut scoala. O sa fim o tara de ospatari in curand!", a scris DInu Șovea.