Un solist de 12 ani din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” va cânta alături de corul Tronos, la Sala Palatului

2 minute de citit Publicat la 16:44 18 Noi 2026 Modificat la 16:44 18 Noi 2026

La numai 12 ani, David Crăciun, un tânăr solist din Craiova, se pregătește să urce pe una dintre cele mai importante scene de spectacole din România. Pe 21 decembrie, el va fi invitatul de onoare al concertului „Colinde de Suflet”, susținut la Sala Palatului din București de Grupul Psaltic Tronos, Vlăduța Lupău și Orchestra Metropolitană București. David face parte din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care este și parteneră a evenimentului.

Concertul reunește artiști din zone muzicale diferite, într-un spectacol dedicat Crăciunului. Grupul Psaltic Tronos, condus de arhidiaconul Mihail Bucă, va cânta alături de Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga, și de interpreta de muzică populară Vlăduța Lupău. Aceeași formulă artistică s-a întâlnit pe scena Sălii Palatului și în decembrie 2025.

Tronos, aproape trei decenii de muzică psaltică și colinde

Pentru publicul care urmărește concertele de Crăciun, Tronos este deja un nume familiar. Grupul a fost înființat în 1997, la inițiativa arhidiaconului Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale din București, iar numele actual i-a fost atribuit în 2007 de Patriarhul Daniel.

Membrii corului interpretează muzică psaltică de tradiție bizantină, specifică slujbelor Bisericii Ortodoxe. În aproape 30 de ani de activitate, Tronos a susținut concerte în România și în străinătate, contribuind la popularizarea acestui repertoriu. Concertele de colinde ocupă un loc important în activitatea grupului și aduc cântările tradiționale în fața unui public mai larg.

La spectacolul din 21 decembrie, tradiția muzicală reprezentată de Tronos se va întâlni și cu vocea unui copil care și-a început pregătirea artistică în urmă cu numai cinci ani.

De la Filarmonica Oltenia la scena Sălii Palatului

David Crăciun a început să studieze canto la vârsta de șapte ani. Este elev la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova și a obținut deja mai multe distincții la concursuri muzicale, printre care Trofeul Festivalului „Voice Up”, premiul al II-lea la „Golden Voices” și Trofeul Festivalului „Vocea Domnului de Rouă”.

Una dintre cele mai importante experiențe ale sale a fost participarea la spectacolul „Hollywood in Songs”, organizat la Filarmonica Oltenia. David a cântat alături de Corala Academică și Sympho Band, devenind cel mai tânăr solist implicat într-un asemenea proiect al instituției în ultimii 20 de ani.

Performanțele muzicale i-au adus includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, prin care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României identifică și promovează copii și tineri cu rezultate în educație, cultură, știință și sport.

Parteneriatul fundației cu spectacolul „Colinde de Suflet” îi oferă acum lui David ocazia de a cânta alături de artiști consacrați, în fața publicului de la Sala Palatului.

Tânărul solist va apărea pe scenă în mai multe momente alături de Grupul Psaltic Tronos. Organizatorii au ales să păstreze aceste intervenții drept surprize, astfel că publicul va descoperi în seara de 21 decembrie ce colinde vor interpreta împreună.