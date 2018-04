Un specialist român a măsurat radioactivitatea de la Cernobîl, la 32 de ani de la teribilul accident nuclear. Ce a descoperit

Pe 26 aprilie se împlinesc 32 de ani de la explozia centralei nucleare de la Cernobîl.

În afara celor câteva zeci de victime decedate imediat, numărul celor care au murit ulterior, din cauza iradierii, a rămas necunoscut. Un specialist român pe probleme de iradiere a făcut măsurători în zonă, pentru a vedea de ce se duc din ce în ce mai mulți turiști în acea zonă.”O excursie în jurul centralei costă acum 400 de euro”, a spus, pentru Libertatea, dr. biolog Ion Chiosilă, vicepreședintele Societății Române de Radioprotecție.

”Eu am fost acolo anul trecut și am făcut măsurători. De la început trebuie precizat că un sfert din orașul Cernobîl este locuit în acest moment. De asemenea, trebuie spus că aproximativ 20% din locuitorii localităților mici din vecinătatea centralei s-au întors la casele lor la șase luni de la explozie. Am fost la o asemenea familie și pot să spun că am înregistrat valori sub 2,4 miliSievert (mSv), cât emite fondul natural peste tot în mod normal.

Adică, oamenii de acolo nu au semne de iradiere. Doar într-un caz am găsit pe antebrațul unei persoane verificate urme de Stronțiu 90, care în mod normal nu ar trebui să existe pe om. Iar acum, în zona respectivă se organizează turismul negru, excursii care costă 400 de euro de persoană, pe trasee prestabilite. Sunt evitate zonele Pădurea Roșie și Pripiat, deși nici acolo nu există un pericol iminent. Trebuie spus că sarcofagul nou, care îmbracă reactoarele, a fost finalizat cu bani europeni și din fonduri ale Ucrainei”, spune Ion Chiosilă.

”Sievert” este o unitate de măsură folosită pentru evaluarea cantitativă a impactului biologic ce rezultă prin expunerea organismelor vii la radiații. La cantitatea de 100 mSv apar modificări cromozomiale în sânge, iar de la 1 la 6 Sievert apar boli grave. Peste această limită, decesul este iminent.