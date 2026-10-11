Unde se vinde cea mai ieftină motorină din ţară. Benzină sub 10 lei pe litru nu se mai găseşte nicăieri. Preţuri la carburanţi

Carburanţii standard care se comercializează în România au preţuri situate între pragurile de 10 şi 11 lei/litru. Sursa foto: Profimedia Images

Carburanţii standard care se comercializează în România au preţuri situate între pragurile de 10 şi 11 lei/litru. Astfel, cea mai ieftină motorină din ţară se găseşte la o staţie din Eforie Nord, unde costă 10,75 lei/litru. În general, la nivel naţional, carburantul diesel se vinde, la pompă, cu 10,86 lei/litru, notează Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din România se comercializează în localitatea Ortişoara, din Timiş, cu 10,05 lei pe litru. În general, benzina se vinde, în România, cu 10,11 lei/litru.

Un litru de GPL costă în medie, la nivel naţional, 4,7 lei.

Acord şocant la nivel mondial: SUA cumpără motorină din Rusia

Donald Trump a anunţat vineri că a negociat livrarea unor cantităţi masive de motorină rusă pe pieţele americană şi mondială, Washingtonul suspendând sancţiunile împotriva Moscovei pentru a permite tranzacţiile respective, spre nemulţumirea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a denunţat o decizie „nedemnă”.

Suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei, a avertizat sâmbătă şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, după acordul anunţat de SUA cu Moscova referitor la acest carburant.

În ceea ce o priveşte, UE a promis să-şi consolideze propriile măsuri împotriva Moscovei.

Uniunea Europeană a adoptat sancţiuni masive şi fără precedent împotriva persoanelor şi entităţilor implicate în invadarea pe scară largă a Ucrainei de către Rusia. Începând din martie 2014, UE a impus progresiv Moscovei măsuri restrictive ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeei (2014), la invadarea pe scară largă a Ucrainei (2022) şi la anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson (2022).