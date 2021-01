Vaccinul cu care a ales să se vaccineze Adina Alberts. Rafila: ''Avem informaţii diferite. Probabil că dvs. le aveţi din altă zonă decât cea a sănătăţii publice''

Medicul chirurg estetician Adina Alberts a dezvăluit vaccinul cu care se va imunzia împotriva virusului COVID-19.

''Eu mă vaccinez cu un alt vaccin dintr-un viitor foarte apropiat. Am înţeles de la domnul Arafat că în mai puţin de o lună vom avea acces la el, de la AstraZeneca. Cu acela doresc să îmi vaccinez şi părinţii care au 84 de ani .Rămâne să vedem ce se va întâmpla.

''Dacă nu voi putea, rămâne să amân această vaccinare până îmi va veni şi mie rândul la AstraZeneca''

Mecanismul acesta de acţiune, tehnologia aceasta, ARN mesager este de altfel explicată pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Sănătăţii. Este practic o învăţare, o educare a propriilor noastre celule de a sintetiza proteina spike. Mie mi se pare că este foarte alambicată această tehnologie, când în mod normal ar fi trebuit să avem acces până în zilele noastre. Până în prezent ar fi trebuit deja să avem acces la vaccinurile care au utilizat tehnologia clasică pe bază de antigene.

Reacţia lui Alexandru Rafila: ''Vaccinurile clasice pe bază de antigene au eşuat la testele clinice''

''Din păcate au eşuat la testele clinice, în rest nu e niciun fel de altă problemă. Asta e singura problemă. Vaccinurile clasice pe bază de antigene au eşuat la testele clinice. Nu se folosesc pentru această boală, doamna doctor. Nu, îmi pare rău. Avem informaţii diferite, dar probabil că dumneavoastră le aveţi din altă zonă decât cea a sănătăţii publice, mă scuzaţi'', a fost replica medicului Alexandru Rafila pentru Adina Alberts.

Adina Alberts: ''Sunt ţări în lumea asta care au ales să se vaccinze cu alte tipuri de vaccinuri''

Sunt ţări foarte importante la care nu putem să avem pretenţia că nu şi-ar fi putut un vaccin de la Pfizer sau un vaccin de la Moderna, care ştim bine că sunt cele mai scumpe. Sunt ţări în lumea asta care au ales să se vaccinze cu alte tipuri de vaccinuri. Chinezii se vaccinează cu patru vaccinuri şi toate sunt obţinute cu aceeşi tehnologie clasică cu care s-au făcut de zeci de ani vacccinurile. Emiratele Unite, la fel. Se vaccinzează cu un vaccin chinezesc. Turcia, la fel. Achiziţionează vaccinuri chinezeşti şi pot să vă dau mai multe exemple'', a declarat Adina Alberts, marţi seara, în cadrul emisiunii ''Sinteza Zilei''.

Disputa dintre Adina Alberts şi Alexandru Rafila

Părerile pro şi contra despre vaccinuri au continuat şi după publicitate.

Adina Alberts: ''Este o tehnologie utilizată pentru campanii de vaccinare planetară, aş putea spune şi este experimental. Până acum, această tehnologie ARN mesager nu a fost niciodată utilizată şi folosită pe oameni sănătoşi, asta este problema''

Alexandru Rafila: ''Este un vaccin inovativ, asta nu neagă nimeni, că discutăm despre un vaccin inovativ, dar şi celelalte vaccinuri care sunt disponbile, din păcate, cele clasice care conţin deja numai antigenele virale, în cazul nostru, din păcate nu au avut succes, adică conţin bucăţele din virus. Din păcate, dumneavoastră continuaţi să aveţi aceeaşi confuzie. Cele care conţin deja antigene virale, nu au avut succes''

Alexandru Rafila: ''Îmi cer scuze că vă contrazic. Este vorba despre China.Eu am înţeles. Dumeavoastră trăiţi în China? Eu mă refer la vaccinurile care sunt utilzate în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați risca să faceți o imunizare în masă a populației României cu un vaccin care are eficacitate 50%? Nu, nu se poate. Aţi menţionat Turcia. Vaccinul chinezesc este gratuit pentru populaţia Turciei, iar cine vrea să plătească are vaccin de la Pfizer, deci asta este politica de sănătate publică în Turcia. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Nu este greșit, foarte bine. Este politica Turciei. Turcia nu este o țară din Uniunea Europeană'', a explicat orofesorul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS.