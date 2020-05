Dr. Anthony Fauci: Vaccinul împotriva COVID-19 nu va fi eficient! Poate agrava infecția

”Vă mulțumesc pentru oportunitatea acordată de a vorbi despre rolul cercetărilor virusului COVID-19 de către Institutul național al sănătății. Strategia pe care o avem este cuadruplă având scopul de a ne îmbunătății cunoștințele fundamentale despre acest virus și despre boala pe care o cauzează.

Următorul pas este să dezvoltăm noi metode de diagnosticare, apoi să caracterizăm și să testăm tratamente, iar în final să dezvoltăm un vaccin eficient și sigur. Doresc să descriu -Desa via osebo- un proces care a fost realizat la nivel mondial, datorită a mai mult de 1.000 de persoane și site-uri web. A fost realizat pe pacienții spitalizați, cu boli ale plămânilor, scopul fiind să scurtăm timpul de vindecare.

Rezultatul a fost, statistic vorbind, semnificativ, dar foarte modest, arătând că medicamentul folosit a accelerat procesul de vindecare cu 31%. Dorim să creștem rata sucesului folosind diferite combinații de medicamente. Există cel puțin 8 vaccinuri posibile pentru lupta cu noul virus, care se află în dezvoltare clinică. OMS colaborează cu numeroase companii farmateutice. Voi descrie una dintre aceste companii, cea cu care am colaborat foarte mult și cu care am obținut rezultate, Danner, o platformă de mesagerie.

Poate vă amintiți că în ianuarie 2020 am spus că va fi nevoie de aproximativ un an, până la 18 luni, să putem crea un vaccin de succes. Totuși procesul a fost rapid. Pe 14 ianuarie am început oficial dezvoltarea vaccinului. Sperăm să aflăm dacă am avut succes la sfârșitul toamnei, începutul iernii.”, a spus Fauci.

Consecințe negative ale vaccinului

”Avem mulți candidați și să sperăm că avem mai mulți câștigători. Vom produce un vaccin la risc, adică vom investiga un număr considerabil de surse pentru a crea doze, indeferent dacă avem rezultate pe vreunul din candidați.

Avertizez că există posbilitatea să existe consecințe negative, pentru că unele vaccinuri pot agrava infecția. Principala necunoscută e eficacitatea. Oare vom avea parte de asta? Cât va dura?”, a zis Fauci.