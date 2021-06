Angajați obligați de manager să se vaccineze. Monica Pop: ”Este un lucru total ilegal! Îi sfătuiesc să meargă cu un avocat!”

”Este un lucru total ilegal și eu îi sfătuiesc pe toți cei care sunt presați de manageri să facă acest lucru să meargă cu un avocat. Pentru că este un lucru total împotriva legii.

Eu nu am văzut nicăieri, la nicio televiziune, să iasă vreun doctor și să spună care sunt contraindicațiile vaccinului. Sunt mulți pacienți care au contraindicații. Și vreau să vă spun că, în urmă cu câteva zile, o tânără doamnă doctor de la Balș a spus pentru prima dată: boli autoimune, pacienți cu cancer sub tratament, boli cu trombocitopenie, adică boli cu modificări sanguine. Deci acestea sunt contraindicații pe care nu le-a spus nimeni, niciodată. Nu este vorba despre efecte secundare. Efecte secundare am spus.

Ar fi însemnat să fie foarte discriminați cei care au o patologie care nu permite vaccinul. Cum adică? Ei nu sunt tot oameni din țara asta care contribuie la tot ce trebuie? Și atunci cum să fie discriminați?

Al doilea lucru. Spune toată lumea, inclusiv domnul președinte, că vaccinarea nu este obligatorie. Este o condiționare! Este ca și cum un doctor condiționează un act medical pentru bani. Categoric! Dacă nu îi dă bani, nu îl operează. Trebuie la închisoare cu cei care fac așa ceva. Iar obligativitatea vaccinului este același lucru. Să ne lase pe noi cu protecția și cu mai știu eu ce, că știm foarte bine cum stăm cu această problemă.

Deci... omul se vaccinează dacă vrea. Și dacă consideră că este oportun. Și dacă nu intră pe lista celor care nu au probleme”, a declarat medicul Monica Pop la Antena 3.

