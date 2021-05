Povestea lui Valentin, medic ATI la Timișoara. A fost abandonat de mama sa pe o linie de cale ferată: „Viața a fost una antrenantă”

Deși absolvise doar o școală gimnazială când a fost dat afară din centrul de plasament, s-a luptat să își îndeplinească visul de a deveni medic.

Valentin a povestit care este motivul pentru care a ales să păstreze legătura cu pacienții săi, după ce aceștia sunt externați.

„Cum să îi abandonez? Nu am cum să îi abandonez nici după externare, așa cum eu la rândul meu am fost abandonat de mama pe o cale ferată. Voi ține legătura încontinuu cu ei”, a spus Valentin.

Viața l-a pus la grea încercare încă de la naștere

Mereu în gardă și preocupat de soarta celor pe care i-a scăpat de la moarte - la asta se rezumă fiecare zi a medicului Valentin Perduș.

„Viața a fost una antrenantă, una în care trebuia să alergi dincolo-încoace pentru a putea soluționa problemele pacientului”, a mărturisit medicul.

Viața l-a pus la grea încercare încă de când s-a născut. A fost abandonat pe liniile de cale ferată de către mamă. Niște localnici l-au găsit acolo și l-au dus la spital, iar apoi a ajuns la casa de copii. A știut însă că doar ambiția și profesionalismul sunt salvarea lui, așa că a învățat enorm pentru a-și atinge visul de a salva oamenii.

„Am avut multe experiențe dramatice, în care a trebuit să resuscităm, să aducem omul în simțiri și am reușit. Contează foarte mult experiența de viață pe care o am și îi ajut (n.r. - pe pacienți) să își ridice moralul. Sute de pacienți au intrat în contact cu mine, cu cadrele medicale, și am putut să înveselim”, a povestit medicul Valentin Perduș.

Valentin a tratat sute de oameni infectați cu COVID-19

În ultimul an, prin mâna medicului de la Timișoara au trecut sute de pacienți, mulți dintre ei infectați cu virusul Sars-CoV-2.

Medicul se gândește cu groază la momentul în care România va intra în normalitate. Iar asta pentru că, odată cu ridicarea restricțiilor, se va termina și contractul lui de muncă de la Spitalul Municipal din Timișoara, unde a lucrat doar în perioada pandemiei. Chiar și așa, tânărul medic nu își pierde speranța.

„Voi da din coate până pic eu jos, lat. Mă pregătesc foarte mult pentru rezidențiatul care va veni în toamnă și mă pregătesc și pentru limba germană și engleză”, a spus Valentin.

Medicul timișorean a primit oferta de a pleca în străinătate, însă a refuzat să părăsească sistemul medical din România.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal