Românul decorat de două ori de Regina Elisabeta: ”Mi-a trimis o scrisoare privată!”

Vania Atudorei trăiește în Canada de aproape 30 de ani. Și în tot acest timp nu a stat degeaba, ci a ocupat funcții importante. A fost ani la rând expert al ONU şi al Băncii Mondiale, dar a avut funcții de conducere și importante la companii canadiene și multinaționale.

În acest moment, microbiologul este responsabil de control al calității și de anchetele pe probleme de calitate la Eurofins, companie multinațională care are 650 de laboratoare în 45 de ţări de pe cinci continente. Anterior, timp de trei ani el fusese șef al departamentului de Microbiologie Farmaceutică, la Eurofins.

Nu întâmplător consilierii reginei Elisabeta i-au povestit acesteia despre realizările românului, iar suverana britanică a decis să-l recompenseze cu două decorații, dar și cu o scrisoare personală de felicitare.

De altfel, Elisabeta a II-a a fost și regina Canadei, chiar dacă e vorba de un stat independent de Marea Britanie. În Canada, șef al statului este regina Angliei, al cărei reprezentant local este, prin constituție, guvernatorul general al Canadei.

„Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a, fostă regină printre altele a Angliei și a Canadei, m-a decorat de fapt de două ori. Între cele două momente de neuitat a mai fost și un altul. În 2016, ea mi-a trimis și o scrisoare privată cu fotografia ei la aniversarea a 90 de ani de viață. Când am deschis cutia poștală și am văzut ștampila poștei regale, Royal Mail - Buckingham Palace, am văzut că pe plic era trecut chiar data 21 aprilie 2016, adică ziua ei de naștere. Nu mi-a venit să cred când am deschis-o! Scrisoarea avea antetul de la Windsor Castle, reședința preferată a reginei. Pentru mine, a fost o experiență nemaipomenită”, povestește Vania Atudorei, potrivit Adevărul.

Microbiologul a primit decorațiile pentru meritele sale deosebite.

„Prima oară, Majestatea sa m-a decorat în 2012. A fost o decorație dată cu ocazia Jubileului de Diamant al Majestății Sale, adică momentul când se împlineau 60 de ani de la urcarea pe tron, iar eu am fost decorat pentru servicii deosebite aduse Canadei. Iar mai apoi, șase ani mai târziu, Majestatea sa Elisabeta a II-a m-a premiat din nou. De această dată, decorația mi-a fost dată pentru voluntariat excepțional menit să salveze vieți”, își amintește biologul.