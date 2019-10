Veste-șoc în showbiz anunțată de Ion Ion Țiriac: Am divorțat de doi ani de Ileana Lazariuc

Fiul omului de afaceri Ion Țiriac, Ion Alexandru Țiriac, a aruncat bomba vineri. Potrivit unei declarații citate de Gazeta Sporturilor, Țiriac Jr. a divorțat de celebra Ileana Lazariuc.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.

Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta este singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, se arată în mesajul lui Țiriac Jr.