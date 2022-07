Viceprim-ministrul ucrainean pentru integrare europeană, apel la unitate pentru Ucraina, la Atlantic - Black Sea Security Forum 2022 București

Olha Stefanishyna a fost prezentă la cea de-a 4-a ediție a „Atlantic-Black Sea Security Forum – What New European Security Architecture after Russia’s war on Ukraine?”, organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US.

Viceprim-ministrul ucrainean a luat cuvântul în cea de-a doua sesiune a forumului, derulată sub titlul generic „Cum va arăta pacea?”, a cărei gazdă a fost jurnalista Ana Maria Roman de la Antena 3, realizator al „News Hour with CNN”.

„Când vorbim despre pace, ceea ce pot spune e că nu ar trebui să așteptăm momentul la care războiul din Ucraina va înceta. Este nevoie ca întreaga comunitate internațională să fie alături de Ucraina din punct de vedere militar și economic. (…)Trebuie să fim lideri, oameni de acțiune, trebuie să fim uniți„, a spus viceprim-ministrul ucrainean, potrivit sursazilei.ro.

Speakeri ai sesiunii au fost, alături de viceprim-ministrul ucrainean Olha Stefanishyna, Oleg Seberian, viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Olivier Cadic, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe, apărare națională și forțe armate, Senatul Franței. Și David Beasley, director executiv al Programulului Alimentar Mondial a transmis un mesaj participanților.