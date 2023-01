Victor Rebengiuc, după moartea lui Mitică Popescu: ”În curând, o să vină și rândul meu. Eu sunt ultimul”

Victor Rebengiuc a transmis un mesaj după moartea regretatului actor Mitică Popescu, spunând că, în curând, va veni și rândul său să se alăture în ceruri celorlalți colegi de scenă.

Sursa foto: Hepta

”Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său.

Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu.

Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…", a declarat Victor Rebengiuc pentru viva.ro.

A murit actorul Mitică Popescu. Marele artist avea 86 de ani

Actorul Mitică Popescu a murit, marți, la vârsta de 86 de ani. Acesta era internat la Spitalul Elias din Capitală de la sfârșitul lunii decembrie.

Mitică Popescu s-a născut în decembrie 1936 în București. El a murit, marți, la Spitalul Elias, din cauza afecțiunilor de care suferea.

Anterior, el a fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca, la Cardiologie.

Mitică Popescu a fost unul dintre cei mai iubiți actori de film și de teatru din România

În 2009 a câștigat Premiului pentru întreaga activitate al UNITER. Mitică Popescu a fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță.

Actorul Mitică Popescu a fost decorat în 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, alături de alți actori, "pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București".