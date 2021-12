Victor Socaciu a murit. Artistul avea 68 de ani

Victor Socaciu, muzician, compozitor, cântăreţ, chitarist, realizator şi prezentator TV, dar şi politician şi apoi diplomat, s-a stins din viaţă luni, la Spitalul Carol Davila Bucureşti. Încă din luna septembrie starea sa de sănătate se agravase.

Mesajul emoţionant transmis de fiica lui Victor Socaciu

"O inimă mare a încetat să mai bată. Un suflet nobil s-a ridicat la cer. Anunțăm cu nemărginită durere stingerea din viață a celui care a fost soț, tată, bunic, un artist de geniu și un simbol al dragostei de neam: Victor Socaciu. Dumnezeu să-l primească în Împărația Sa alături de cei drepţi!" a transmis fiica artistului, Ana-Maria Socaciu, într-un mesaj postat pe Facebook în urmă cu puţin timp.

Mărturia sfâşietoare a Marinei Almăşan, fostă soţie a artistului

"Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare, la venirea pe lume.

Îi vor și NE vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica.

Drum lin, spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea.

Fiul nostru, Victor Socaciu, va continua să-ți poarte numele. Și, dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viață, alături de mine, de aici, de pe pământ…

Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, candva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit: https://youtu.be/QPsBdsMtz7Q", a transmis realizatoarea TV Marina Almăşan, care a fost căsătorită cu Victor Socaciu timp de 16 ani.

Biografia lui Victor Socaciu

Născut pe 14 ianuarie 1953 la Brașov, Victor Socaciu a provenit dintr-o familie de oameni simpli, dar "foarte deschiși", după cum spunea chiar artistul în biografia sa, unde a mărturisit că era atât de impresionat de romanțele pe care i le cântau părinții săi, încât se ascundea sub masă și plângea – chiar dacă nu înțelegea ce însemna o iubire trecută.

"Atracția mea față de folk a început în anul 1972, când l-am auzit la radio pe Mircea Florian cântând. El a fost cel care mi-a atras atenția asupra folk-ului autohton.

Mai citeam despre folk în revistele din acele vremuri. Și am început să scriu și eu cântece. Cred că era locul în care mă puteam desfășura cel mai bine. Când eram în liceul, scrisesem un cântec care se numea „Frizerul”. Asta ca reacție la faptul că directorul școlii, de câte ori făceam un pocinog, ne tundea pe toți. Asta era măsura disciplinară pe care o lua. Și eu am scris atunci cântecul „Frizerul” și, bineînțeles că am devenit figura centrală a liceului, fiindcă era chiar un act de curaj să protestezi pe vremea aceea, și mai ales, să dai în director să să-l iei la mișto.

Ori folk-ul era tocmai reacția la tot ce se întâmpla în jur, la bine și mai ales la rău. Și mi se potrivea ca o mănușă genul ăsta. Și am scris cântece care circulau în mediul universitar brașovean. Exista atunci moda cenaclurilor, iar la Brașov se înființase Cenaclul Dacia-Felix, înainte chair să apară Cenaclul Flacăra. Și cântam atunci un cântec care avea ca refren „va veni o zi, când fiecare va simți că a devenit o țintă”...", scria Victor Socaciu în biografia postată pe site-ul său.

1969 – Urmeaza cursurile de ghitara clasica la Scoala Populara de Arta – Brasov, la clasa prof. Martinescu.

1978 – Absolvent al Facultatii de Electromecanica - inginer

1970 - debuteaza pe scena cu trupa rock Zodiac.

1973 – activeaza in cadrul Cenaclului `Dacia Felix` din Centrul Universitar Brasov iar primele sale cantece folk (`Trenul`, `Tinta intre bine si rau`, `Sub scutul amurgului`) se bucura de un real succes in mediul studentesc

1975 – debut radio cu piesa `Nalucile amintirilor`

1976 – debuteaza in Cenaclul `Flacara` la Teatrul National Bucuresti

1976 - debut TV cu piesa `Oltule`

Membru in Cenaclul `Flacara` in perioada 1976 – 1982, al Serbarilor Scanteii Tineretului in perioada 1983 – 1984

Semneaza muzica spectacolului `Tinerete fara batranete` de Eduard Covali – Teatrul Dramatic Brasov

Semneaza coloana sonora a spectacolului de muzica si poezie `Muntele dragostei` la Teatrul Ion Creanga – Bucuresti – 1987 - 1989

Producator al Festivalului National – Concurs de muzica folk `Om Bun` incepand din 1991

Turnee in: China – 1986, Coreea – 1986, URSS – 1984, Germania – 1985, 1999, 2002 si 2003, Republica Moldova – 1990, 1993, 1996 si 2001, Canada – 1999 si 2001, SUA – 1996, 1999 si 2002, Suedia – 1996, etc.

Realizator a emisiunii saptamanale la TVR – `Vanare de vant`, intre 1997-1999

Semneaza genericele mai multor emisiuni radio si TV printre care: `Omul chitara`, `Oameni de zapada` respectiv `Ceaiul de la ora 5`, `Insomniile Corinei` `Cazuri si necazuri in dragoste`, `Vanare de vant`, `Arca Marinei`, `Personalul de Costinesti`, `Bun de tipar`, `Tunelul timpului`, `Multumesc`, `Ora fara catalog`

Semneaza peste 450 de cantece declarate la UCMR – ADA.

Funcţiile deţinute de Victor Socaciu

2002 - Membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

2005 - Vicepreședinte al Departamentului pentru Cultură al PSD.

2007 - Membru supleant al Consiliului de Administrație al Societății Române De Radiodifuziune.

2002 - 2006 Membru al Consiliului de Administrație al TVR

2008 - Deputat în Parlamentul României

2008 - Vicepreședinte al Comisiei de Cultură , Arte, Mijloace de Informare în masă a Camerei Deputaților

2008 - Membru în Comisia UNESCO a Parlamentului României

1989 - Membru în Comisia pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie a Parlamentului României

2014 - Consul General al României la Montreal

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal