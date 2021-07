Viitura din Roșia Montană face ravagii. Drumul s-a surpat peste casa unor localnici: ”E munca noastră de o viață”

Imaginile dezastrului au fost surprinse chiar de persoanele peste casa cărora s-a surpat drumul. Proprietara locuinței a declarat pentru Antena 3 că se află într-o situație foarte dificilă și că de mai mulți ani se luptă în instanță.

„Au fost alunecări de teren și când au strămutat pe alți vecini, pe noi nu ne-a strămutat. Și de atunci a început imobilul să se distrugă, de patru ani de zile umblu prin instanță și nu s-a mai terminat procesul. După ce că am rămas fără casă, să mai rămân și cu bunurile mele pe care nu am cu ce să mi le duc, să mi le pun undeva la adăpost. Nu mi s-a oferit nimic. Să ne sprijine, să ia măsuri. E munca noastră de o viață. Acolo sunt toate.”, a declarat proprietara casei lovite de vitură, pentru Antena 3.

Ciclonul care a lovit partea de vest a țării a provocat în Roșia Montană un dezastru nemaiîntâlnit de localnici până acum. Cărpiniș este una dintre cele mai afectate localități.

Casele au fost luate de ape, iar unele dintre ele stau să se prăbușească. Oamenii și-au scos din casă ultimele obiecte care încă mai sunt într-o stare bună după viitură.

„După furtună, zona a devenit inundabilă, pământul s-a înmuiat și se duce totul la vale. Presiunea e mare pe versanți și pleacă la vale. (...) Autoritățile au intervenit foarte prompt azi-noapte de când s-a produs furtuna. Au fost aici până la deblocarea drumului național. Așa ceva nu am mai văzut. Am mai văzut furtuni, ape, dar așa ceva nu. Am salvat o mobilă de bucătărie, o mobilă de dormitor și restul sunt cam toate compromise.”, a povestis un localnic pentru Antena 3.

