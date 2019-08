Viorica Dăncilă, anunț după ruperea coaliției PSD-ALDE: Guvernarea nu este perfectă, dar cu siguranță este eficientă

sursă foto: gov.ro

Viorica Dăncilă a declarat într-o ședință de Guvern că împreună cu social-democrații își vor asuma actul guvernării, indiferent de decizia ALDE, însă a subliniat că le multumește tututor care au făcut parte din Guvern.

„Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea și am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD. Împreună, am luat decizia de a ne asuma, în continuare, actul guvernării pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea nu este perfectă, dar, cu siguranță, este eficientă. Am luat măsuri econimice foarte bine, apreciate atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creșterea economică sustenabilă, cât și în creșterea nivelului de trai al populației”, a declarat premierul Viorica Dăncilă.

„Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune și asumarea unor decizii pentru binele majorității, nicidecum fuga de răspundere și practicarea unui joc politic în speranța primirii de voturi”, a mai spus Viorica Dăncilă.

În ceea ce privește tragedia de la Caracal care a revoltat întreaga țară, premierul Dăncilă a subliniat că a cerut o analiză amplă a legislației.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Executivul urmează să adopte un act normativ care va cuprinde mai multe măsuri pentru îmbunătăţirea localizării persoanelor care sună la numărul de urgenţă 112. Printre măsuri se numără şi asocierea fiecărui număr de telefon cu numele celui care apelează.

„Am cerut o analiză amplă a legislației pentru a veni rapid cu modificări necesare. Am identificat un pachet amplu de măsuri pe care le punem treptat în practică. Aprobăm astăzi un act notmativ prin care asigurăm un răspuns cât mai prompt, prin îmbunătățirea modului de localizare a apelulurilor 112, implementarea rapidă a sistemului AML, care va permite localizarea mult mai precisă a celor care apelează 112. Este necesară identificarea apelantului prin asocierea numărului de telefon cu datele celui care folosește numărul. Este necesară o insprire a pedepselor pentru cei care apelează în mod abuziv 112. Pentru aceste atitudini, vom majoră cuantumul amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor care alertează în mod fals echipajele, de la 1000 de lei la 5000 de lei”, a declarat premierul.