Viorica Dăncilă: Nu susţinem un mandat pentru Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european

sursă foto: gov.ro

Guvernul nu susţine un mandat pentru Laura Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dăncilă.



"Am spus şi repet acest lucru. Nu susţin, nu susţinem un mandat pentru Laura Codruţa Kovesi. Nu susţinem acest mandat pentru că, mi se pare o abordare firească, atunci când sunt anumite acuze, atunci când există suspiciuni asupra oricărui om, indiferent de funcţia pe care o ocupă sau postul pentru care candidează, trebuie să lămurească aceste lucruri şi pe urmă să ocupe această funcţie. Deci, îmi menţin poziţia pe care am avut-o până acum", a declarat Viorica Dăncilă după şedinţa CExN al PSD, întrebată cum va vota ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, în Consiliul Uniunii Europene în privinţa numirii Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror-şef european.



În legătură cu acelaşi subiect, premierul a dezminţit informaţia lansată în spaţiul public că s-ar fi ajuns la o înţelegere cu grupul Renew Europe astfel încât Rovana Plumb să fie susţinută pentru funcţia de comisar european la schimb cu sprijinul pentru instalarea Laurei Codruţa Kovesi în poziţia procuror-şef european.



"Am văzut că o anumită persoană a venit în spaţiul public cu această informaţie care nu-i face cinste. Mai mult, este o persoană (Victor Ponta - n.r.) care a numit-o pe Laura Codruţa Kovesi şi acum vine să-i acuze pe alţii de ceea ce a făcut domnia sa. Neg categoric acest lucru, eu nu fac astfel de târguri, nu fac astfel de trocuri politice, singurele mele negocieri sunt în favoarea României, şi nu pentru persoane. Deci, nu s-a pus problema unei asemenea înţelegeri, iar cei care fac astfel de acuzaţii, pentru buna informare din spaţiul public, atunci când vii cu o asemenea afirmaţie trebuie să vii nu numai cu argumente, ci şi cu dovezi în acest sens dacă vrei să fii o persoană respectată", a afirmat Dăncilă.



Premierul a menţionat că votul Luminiţei Odobescu va fi unul împotriva numirii lui Kovesi, întrebată în acest sens. "Am spus, 'împotrivă' ", a subliniat Dăncilă.