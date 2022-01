Virgil Popescu, ministrul Energiei: "E un posibil cartel pe preţuri | Nu avem nicio pârghie împotriva ANRE"

De asemenea, Virgil Popescu a explicat că "Guvernul nu are nicio pârghie împotriva ANRE şi că doar Parlamentul să tragă instituţia la răspundere".

"La ANRE, în spate, sunt nişte oameni cu încregături vechi, care nu se mai dezlipesc. Să nu uităm, am mai avut discuţii, când a fost problema cu liberalizarea. Noi am solicitat atunci ca toţi consumatorii să primească cea mai bună ofertă din piaţă. Tot din eşalonul doi al ANRE s-a spus că nu se poate aşa ceva pentru că pierd furnizorii.

Păi, asta e problema noastră? Că pierd furnizorii? Mai mult, am fost reclamaţi de ANRE la Comisia Europeană.

ANRE e a statului român şi cred că ar trebui să fie în slujba cetăţeanului.

Mie mi se pare foarte ciudat, am tăcut, am tăcut şi mă încearcă sentimente de frustrare când că oamenii nu îşi fac treaba, că cei care trebuie să controleze nu îşi fac treaba. Am mai văzut o declaraţie a unui domn din ANRE, întrebat de ce nu au făcut controale din decembrie, a spus că sunt sărbătorile", a declarat Virgil Popescu, în direct la DCNews.

