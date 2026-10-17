Visul Tesla de a construi o mașină zburătoare are un rival puternic. DeLorean intră în cursele aeriene electrice

2 minute de citit Publicat la 14:00 17 Oct 2026 Modificat la 14:00 17 Oct 2026

În primul sezon, echipa DeLorean va concura cu modelul Airspeeder Mk3C. Foto: AirSpeeder / YouTube

DeLorean Motor Company, producătorul asociat cu celebra mașină din seria de filme „Back to the Future”, intră în competițiile cu aeronave electrice. Compania va participa la Airspeeder International Series, devenind primul constructor american înscris în campionat, potrivit Interesting Engineering.

Echipa DeLorean Airspeeder este programată să debuteze în sezonul 2026–2027, care va începe în noiembrie 2026.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului TechCrunch Disrupt 2026. Pentru început, echipa va folosi o aeronavă electrică cu decolare și aterizare verticală, cunoscută sub denumirea de eVTOL, înainte de a dezvolta propriul model în colaborare cu studenți la inginerie de la Universitatea California din Berkeley și Georgia Tech.

Participarea marchează o nouă etapă pentru un brand cunoscut în întreaga lume datorită mașinii care putea călători în timp în filmul „Back to the Future”. De această dată, DeLorean își propune să contribuie la dezvoltarea aviației electrice prin intermediul competițiilor sportive.

„Oamenii și-au imaginat de 40 de ani o mașină DeLorean pe cer. Am decis că a venit timpul să nu ne mai limităm la imaginație”, a declarat Cameron Wynne, directorul de brand al companiei.

Campionatul Airspeeder a fost creat de antreprenorul australian Matt Pearson și își propune să accelereze dezvoltarea tehnologiilor de zbor electric prin competiții în care sunt testate și îmbunătățite aeronavele.

„DeLorean este brandul original al mașinilor zburătoare. Cu mult înainte ca cineva să construiască una, toată lumea știa deja cum arată o DeLorean zburătoare”, a afirmat Matt Pearson, fondatorul și directorul executiv al Airspeeder.

Acesta a adăugat că participarea unui brand american atât de cunoscut la prima ediție internațională a campionatului arată direcția în care se îndreaptă competiția.

Cum se desfășoară cursele cu aeronave electrice

În primul sezon, echipa DeLorean va concura cu modelul Airspeeder Mk3C, o aeronavă standardizată, utilizată și de ceilalți participanți. Prin urmare, la debut, compania nu va concura cu un aparat de zbor proiectat integral de propriii ingineri.

Spre deosebire de cursele auto tradiționale, desfășurate pe circuite de asfalt, piloții vor parcurge trasee tridimensionale, delimitate de porți virtuale. Aeronavele sunt echipate cu senzori și sisteme de evitare a coliziunilor, menite să contribuie la siguranța competiției.

Traseele se desfășoară în spațiul aerian, astfel că piloții trebuie să gestioneze și diferențele de altitudine, nu doar direcția și viteza.

Și Tesla a explorat ideea unei mașini sport capabile să plutească, în cadrul proiectului Roadster, a cărui lansare a fost amânată de mai multe ori. Modelul X este cunoscut pentru ușile sale care se deschid în sus, asemănătoare unor aripi, iar Cybertruck se remarcă prin caroseria din oțel inoxidabil. Aceste elemente au fost comparate cu designul emblematic al automobilelor DeLorean.

DeLorean va dezvolta propria aeronavă alături de studenți

Pentru sezonul 2027–2028, compania intenționează să facă un pas suplimentar și să dezvolte o aeronavă de curse proprie, în colaborare cu studenți de la Universitatea California din Berkeley și Georgia Tech.

Proiectul va implica echipe universitare în procesul de proiectare și analiză tehnică, înainte ca noul model să intre în competiție.

Cameron Wynne a subliniat că programul ar putea contribui și la stabilirea regulilor necesare dezvoltării aviației electrice. Potrivit acestuia, competițiile pot ajuta la conturarea cadrului de reglementare, a standardelor de siguranță și a cerințelor de conformitate pentru această tehnologie.

Deocamdată, compania nu a anunțat cine vor fi piloții echipei, cum va arăta aeronava proiectată special pentru DeLorean sau care va fi programul complet al primului sezon.

Participarea anunțată vizează exclusiv cursele cu aeronave electrice. DeLorean nu a prezentat un proiect de mașină zburătoare destinat publicului larg, iar alte detalii despre parteneriat urmează să fie comunicate în lunile următoare.