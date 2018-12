Vremea pentru următoarele două săptămâni. Se lasă frigul de Crăciun şi Anul Nou

Foto: pixabay.com

VREMEA. Vremea se va răci în perioada următoare în majoritatea regiunilor, cele mai reci zile şi nopţi fiind de Crăciun, dar şi în prima săptămână din luna ianuarie 2019, în timp ce la capitolul precipitaţiilor acestea vor fi slabe cantitativ şi îşi vor face apariţia atât în prima săptămână de prognoză, cât şi după 1 ianuarie, reiese din estimările de specialitate, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabile pentru intervalul 24 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2018.



VREMEA În Banat, la începutul intervalului, vremea se va răci, astfel în prima zi de Crăciun, media regională a temperaturii maxime va fi de 1 grad. Ulterior, temperatura va creşte uşor, iar pe 28 - 29 decembrie se va atinge o medie a valorilor maxime de 4 - 5 grade. În a doua jumătate a intervalului, tendinţa va fi de răcire uşoară şi treptată, până la o medie a temperaturilor maxime de 0 - 1 grad. Evoluţia va fi asemănătoare şi în ceea ce priveşte temperaturile minime. Intervalul debutează cu o scădere de aproximativ 4 grade, astfel că până spre finalul săptămânii media acestora va oscila între -2 şi 0 grade, iar în cea de-a doua săptămână aceeaşi tendinţă de răcire va aduce minime regionale între -6 şi -4 grade. Vor fi precipitaţii însemnate cantitativ în prima zi a intervalului, iar apoi probabilitatea pentru precipitaţii slabe cantitativ se va menţine pe parcursul întregului interval.



VREMEA În Crişana, la începutul perioadei de prognoză, vremea se va răci, astfel de la o medie a temperaturilor maxime de 5 - 6 grade, se va ajunge la zero grade. Ulterior, temperatura va creşte uşor, iar pe 28 şi 29 decembrie se va atinge o medie a valorilor maxime de 3 - 4 grade. Scăderea de temperatură va fi semnificativă şi la valorile minime, astfel că pentru dimineaţa de 25 decembrie, media regională va fi de la -5 la -4 grade. Minimele termice vor fi mai ridicate în perioada 26 - 30 decembrie, cu o medie ce va oscila între -3 şi -1 grad. Pentru a doua săptămână tendinţa de răcire se va resimţi şi la valorile minime, media urmând să coboare spre -6 grade. Precipitaţiile vor fi însemnate cantitativ la începutul intervalului, dar ulterior probabilitatea pentru acestea, slabe cantitativ, se va menţine ridicată în cea mai mare parte a intervalului.



VREMEA În zona Transilvaniei, vremea va intra într-un proces de răcire la începutul perioadei. Media valorilor maxime va scădea, astfel, de la 3 - 4 grade până spre -3 grade pe 25 decembrie. După această zi mai rece, până la finalul săptămânii, media maximelor va creşte la 1 - 2 grade şi nu vor mai fi variaţii semnificative. La începutul lunii ianuarie este prognozată o nouă scădere a temperaturii, ce va aduce maxime uşor negative, în medie, de la -3 la -2 grade. Minimele termice vor fi în jur de -4 grade, pe 25 şi 26 decembrie, apoi până la finalul săptămânii, media va urca uşor spre -1 grad, pentru ca în a doua săptămână tendinţa să fie de scădere, până la o medie regională a acestora de -8 grade. Vor fi precipitaţii însemnate cantitativ la începutul intervalului, dar după aceea probabilitatea se va menţine ridicată în cea mai mare parte a intervalului, dar mai ales în prima săptămână.



VREMEA În Maramureş, prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne apropiate de normalul perioadei, în medie de 3 grade, dar în zilele de Crăciun vremea va fi rece cu medii ale maximelor între -2 şi zero grade, şi ale minimelor în jurul valorii de -4 grade. Apoi, până la finalul primei săptămâni temperatura aerului va fi constantă, în medie cu valori diurne de 1 - 2 grade şi nocturne de la -2 şi -1 grad. În săptămâna 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, astfel încât media maximelor va fi în scădere de la zero grade spre -3 grade, iar cea a minimelor de la -4 până în jurul a -8 grade. În prima zi vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, dar probabilitatea ca temporar să apară precipitaţii, în general slabe cantitativ, şi în restul intervalului va fi ridicată.



VREMEA În Moldova, în prima săptămână, valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice perioadei, maximele se vor situa în medie între 1 şi 3 grade, iar minimele între -3 şi -1 grad. Excepţie va face prima zi de Crăciun şi noaptea de 25 spre 26 decembrie, când temperaturile vor fi puţin mai scăzute, cele diurne în jur de -1 grad, iar cele nocturne spre -6 grade. În săptămâna 31 decembrie 2018 - 6 ianuarie 2019, vremea va intra într-un proces de răcire treptată, astfel încât media maximelor va fi în scădere de la zero grade spre o oscilaţie de la -3 la -2 grade, iar cea a minimelor de la ecartul cuprins între -4 şi -3 grade, spre -8 grade. Precipitaţii local moderate cantitativ se vor semnala în prima zi, dar probabilitatea ca temporar să apară precipitaţii slabe cantitativ şi în restul intervalului va fi ridicată.



VREMEA În zona Dobrogei, prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne uşor mai ridicate decât normalul perioadei, în medie în jurul valorii de 7 grade, dar în zilele de Crăciun vremea se va răci, astfel încât se vor înregistra medii ale maximelor de 2 - 3 grade şi ale minimelor, în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în jurul valorii de -4 grade. Până la începutul anului 2019, temperatura aerului va fi constantă, în medie cu valori diurne de 2 - 4 grade şi nocturne între de -2 şi zero grade. După data de 2 ianuarie este posibilă o uşoară scădere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 1 grad şi ale minimelor între -4 şi -3 grade. Precipitaţii slabe cantitativ vor fi în prima zi, dar trecător şi pe arii restrânse, precum şi în zilele de 28 şi 29 decembrie şi în perioada 2 - 5 ianuarie.



VREMEA În Muntenia, în prima zi a intervalului, vor fi valori termice diurne uşor mai ridicate decât normalul perioadei, în medie în jurul valorii de 6 grade, urmând ca în prima zi de Crăciun şi în noaptea de 25 spre 26 decembrie, temperatura aerului să scadă uşor spre medii ale maximelor de două grade, respectiv ale minimelor în jurul a -6 grade. Apoi, până la începutul anului 2019, regimul termic nu va avea variaţii semnificative şi va fi apropiat de cel specific perioadei, cu maxime în medie între 2 şi 4 grade, şi minime între -4 şi -1 grad. După data de 2 ianuarie este posibilă o răcire uşoară, astfel că valorile diurne să tinda spre medii de zero grade, iar cele nocturne spre o medie în jurul valorii de -6 grade. Precipitaţii slabe cantitativ vor fi în prima zi, dar trecător şi pe arii restrânse şi în zilele de 28 şi 29 decembrie, respectiv în perioada 2 - 5 ianuarie.



VREMEA Pentru regiunea Olteniei, prognoza relevă că prima zi a intervalului va debuta cu valori termice diurne uşor mai ridicate decât normalul perioadei, în medie în jurul valorii de 6 grade, dar în prima zi de Crăciun şi în noaptea de 25 spre 26 decembrie vremea se va răci, astfel încât se vor înregistra medii ale maximelor de 1 grad, respectiv ale minimelor în jurul valorii de -5 grade. Ulterior, până la începutul anului 2019, temperatura aerului nu va avea variaţii semnificative şi va fi apropiată de cele specifice perioadei, în medie cu valori diurne de 3 - 5 grade şi nocturne între -3 şi -1 grad. După data de 2 ianuarie este posibilă o uşoară scădere a regimului termic, spre medii ale maximelor de 0 - 2 grade şi ale minimelor între -5 şi -4 grade. Vor fi precipitaţii slabe cantitativ în prima zi, dar trecător şi pe arii restrânse, posibil, şi în zilele de 28 şi 29 decembrie, dar şi în perioada 2 - 5 ianuarie.



VREMEA La munte, pe tot parcursul intervalului de prognoză, vremea va fi rece, cu temperaturi negative, atât pe timpul zilelor, cât şi în cursul nopţilor. Astfel, maximele vor fi cuprinse, în medie, între -10 şi -2 grade, cu cele mai scăzute valori în prima zi de Crăciun, iar media minimelor se va încadra între -12 şi -6 grade, nopţile cele mai reci fiind cele din 25 spre 26 decembrie, 26 spre 27 decembrie, dar şi cele din perioada 4 - 6 ianuarie. Precipitaţii însemnate cantitativ se vor semnala în prima zi a intervalului de prognoză, dar temporar şi pe arii restrânse şi în restul intervalului.



Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia