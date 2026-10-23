Zbor misterios deasupra Mării Negre. Două aeronave de realimentare au survolat zona. Traseul indică operațiuni pentru avioane de luptă

Două aeronave de realimentare în zbor de tip Airbus A330 MRTT au survolat joi zona de vest a Mării Negre. FOTO X Airbus Defence

Două aeronave de realimentare în zbor de tip Airbus A330 MRTT au survolat joi zona de vest a Mării Negre. Una aparține Forțelor Aeriene Franceze, cealaltă Flotei Multinaționale MRTT a NATO. Traseele lor indică operațiuni de realimentare a unor avioane de vânătoare care nu au putut fi văzute pe platformele publice de monitorizare a zborurilor.

Misiunea a avut loc la doar două zile după finalul exercițiului NATO Steadfast Noon și arată cât de importante rămân avioanele-cisternă pentru activitatea Alianței în regiune,relatează Defense România.

Avionul francez, înmatriculat F-UJCO și operând sub indicativul radio FAF4091, a plecat de la Baza Aeriană Istres, din sudul Franței. Baza este unul dintre cele mai importante puncte pentru misiunile franceze de transport aerian și realimentare în zbor.

Cea de-a doua aeronavă, aflată în dotarea Flotei Multinaționale MRTT a NATO, are numărul de înmatriculare T-056 și a zburat cu indicativul MMF65. Ea a decolat de pe aeroportul din Koln (CGN), Germania.

Ambele avioane au fost monitorizate în timp ce evoluau deasupra vestului Mării Negre, pe trasee specifice misiunilor de realimentare aeriană. Prezența simultană a unei aeronave naționale și a uneia multinaționale arată că NATO are la dispoziție ambele tipuri de capacități pentru operațiunile de pe flancul estic.

Un detaliu important al misiunii este faptul că avioanele de vânătoare care par să fi fost realimentate nu apar pe site-urile publice de urmărire a zborurilor.

Situația este obișnuită în cazul operațiunilor militare. Aparatele de luptă pot zbura fără să transmită date de poziție care să ajungă în rețelele civile de monitorizare. Din acest motiv, numărul, tipul sau țara de proveniență a acestor avioane nu pot fi stabilite doar pe baza informațiilor disponibile public.

Traseele avioanelor-cisternă rămân însă un indiciu clar al activității militare din zonă. Realimentarea în zbor permite avioanelor de vânătoare să stea mai mult timp în aer, să acopere distanțe mai mari și să rămână în zona de misiune fără să fie nevoite să revină la bază.