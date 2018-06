ZIUA COPILULUI. Zi magică pentru sute de copii sărbătoriţi la Episcopia Huşilor

De 1 Iunie, curtea Catedralei Episcopiei din Huşi s-a umplut de zâmbete, de cântece, de baloane colorate şi de desene pe asfalt. Sute de copii din cele mai îndepărtate colţuri ale judeţului, însoţiţi de preoţii parohi, s-au adunat cu mic cu mare la prima ediţie a manifestării "Bun venit, copilărie!", organizată la iniţiativa episcopului Huşilor, Ignatie.



Copiii au ascultat mai întâi o scurtă slujbă religioasă, oficiată de episcopul Ignatie, după care s-au întrecut în desene pe asfalt, au cântat, au dansat, au sărit şotronul, au jucat şah şi au lansat pe cer baloane tricolore.



"Dacă noi am putea ajunge să fim ca aceşti minunaţi copii, adică sinceri şi bucuroşi şi buni, am fi mai aproape de Dumnezeu. Ne bucurăm că am reuşit să organizăm prima ediţie a acestei acţiuni. Ne rugăm pentru voi, cei mici, ca niciodată să nu vă fure nimeni zâmbetul, să nu vă pângărească bucuriile frumoase şi nimeni să nu vă rătăcească de la calea bunătăţii. Să vă ajute Dumnezeu, să vă binecuvânteze şi vreau să vă spun tuturor şi celor mari şi celor mici că Sf. Ioan Gură de Aur ne zice că zâmbetul unui copilaş este pentru mamă ca o rugăciune pentru Dumnezeu. Aşa să dea Dumnezeu, ca toate zâmbetele copilaşilor nostri să fie rugăciunea noastră", a spus episcopul Huşilor.



Amintindu-şi de copilărie, pe care a recunoscut că are tendinţa, ca orice adult, să o idealizeze, Ignatie a desenat laolaltă cu copiii, s-a fotografiat cu ei şi le-a împărţit mici daruri.



"Noi îi iubim pe copii pentru ceea ce sunt, nu pentru ce ar avea sau ar putea să aibă. Îi iubim pentru că prin ei avem acces la un zâmbet curat, la o bucurie sinceră şi la o bunătate necondiţionată", a spus prelatul.



Mihaiţă are 7 ani, este din Giurcani şi a venit azi pentru prima dată la Huşi, cu preotul din sat, alături de alţi câţiva copii care, la fel ca el, n-au avut până acum ocazia să meargă la oraş. Senin şi cu glas şoptit a recunoscut că n-a mai desenat niciodată până acum pe asfalt. N-a avut ocazia şi nici n-a ştiut că e voie; dar asta nu l-a împiedicat să-şi reverse puritatea şi frământând pe asfalt creta colorată, a desenat, ca într-un joc magic, o inimă... cam cât a sa de mare.



"Viaţa acestor copii nu este una blândă, provin din familii cu probleme, dar sunt nişte copii minunaţi. Au nevoie de sprijinul nostru. Pentru ei, care până acum nu au mai plecat din satul natal, e o bucurie că au venit la Huşi. S-au bucurat de fiecare clipă, au descoperit atâtea lucruri şi noi ne-am bucurat de bucuria lor", a spus preotul paroh Paul Opaiţ.



Zărind în curtea catedralei câteva morminte frumos rânduite, nişte copii mai mari au au zăbovit o clipă lângă monumente. Au aflat de la preotul din satul lor că acolo odihneşte episcopul martir al Huşilor, Grigore Leu, o emblemă pentru Episcopia Huşilor, un mare iubitor de oameni şi luptător pentru credinţă.



Printre copii şi-a făcut la un moment dat apariţia şi arhimandritul Mina Dobzeu, cunoscut pentru îndrăzneala de a se opune regimului comunist, cel care l-a convertit la credinţa ortodoxă pe cărturarul Nicolae Steinhardt, despre care a mărturisit ori de câte ori a avut ocazia, că i-a influenţat existenţa. La cei 97 de ani ai săi, Mina Dobzeu locuieşte într-o chilie modestă din curtea catedralei episcopale, participă la slujbe şi, deşi se deplasează greu fiind imobilizat într-un scaun cu rotile, cere adesea să fie dus printre oameni. I-a binecuvântat pe copii şi a dat câteva clipe ştrengăreşte din cap pe ritmurile vesele ale muzicii, spre deliciul micuţilor ce stăteau cuminţi să aştepte blagoslovirea părintelui despre care au aflat până acum doar din cărţi.



Osteniţi, cu burticile goale, dar cu inimile pline, copiii s-au aliniat disciplinaţi şi au mers să ia masa la un restaurant din Huşi, după care distracţia a continuat. Au urmat o nouă repriză de joacă, pictat pe faţă şi întâlniri cu personaje din poveşti. Nimeni n-a avut timp să se plictisească. Cei mici au fost vedete de ziua lor, iar cei mari au rămas cu bucuria de a fi văzut atâtea chipuri fericite.



Astfel, ziua de 1 Iunie a fost ca o mângâiere pentru sutele de copii veniţi la Huşi, care au strâns bucurii şi amintiri de preţ şi o minunată întoarcere în timp pentru adulţii prezenţi, la rândul lor copii într-un colţ de suflet...