Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici. Vărsătorul e cea mai complicată zodie, Racii sunt cei mai introvertiți

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici. Cum te tratează o zodie care nu te suportă a fost subiectul abordat de numerologul Mihai Voropchievici în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse.

Comportamentul diferă de la pachet la pachet. Pentru că avem pachetul zodiilor de foc, avem zodiile de apă, avem zodiile de pământ, zodiile de aer.

Inclusiv în zodiile de foc, cele trei zodii nu se comportă identic dacă au o problemă cu o terţă persoană, care a intrat în viaţa lor. Dacă a intrat cu un motiv, să creeze disensiuni, ţine-te bine.

Zodii de foc

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Berbec

De obicei, chiar dacă e aprig, e puternic, e forțos, Berbecul, în principiu, evită persoanele care vin să se afișeze într-un mod neplăcut, sau chiar nepăcute. Nu îi place, pur și simplu. Nu că îi abandonează, dar minimalizează comunicarea cu ei, le întoarce spatele și nu provoacă conflicte. Găsește un pretext ca să poată să se departajeze de el. Dă dovadă de o diplomație fantastică. E foarte diplomat.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Leu

În schimb, leul îi tratează altfel pe cei care îl urăsc și mai ales că știe că l-a vorbit, i-a spus lucruri, că ei nu au curaj să îi spună unui Leu în față așa ceva, că dacă i-a spus așa ceva, pur și simplu îl șterge din viața sa. Zodiile de foc au un pic de sarcasm, dar nu dețin ei supremația.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Săgetător

E maliţios. Îl ia şi îşi bate joc de el cu umor. Îl incită, în întărâtă să vadă. Dacă încep să îl înțepi umoristic...Săgetătorul dă săgeata la fix. E punct ochi, punct lovit. În sarcasm nu îl întrece nimeni. E sarcastic și omul acela. Nici nu are nevoie să îi spună Săgetătorul. Săgetătorul face mișto de toți cei pe care nu îi iubește, pe care nu îi iubește.

Zodii de pământ

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Taur

Se străduiesc să își ignore pur și simplu dușmanii. Dușmanii sunt aceaia care ajutându-i odată cu ceva bani și nerestituindu-i la timp, automat e pe lista neagră. E foarte dificil să enervezi un Taur, să îl scoţi din starea de confort emoţional, pentru că dacă ai reuşit, chiar este o performanţă. Când te vede că persişti în a enerva, te-a lăsat şi îşi vede de treaba lui.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Fecioară

Apreciază părerea despre ele însele şi limitează sever, toate încercările de critici din exterior. Deci, dacă te-ai apucat să zgânderi o Fecioară, să o critici, să o pui într-o ipostază, lumină nefavorabilă, deja ţi-a stins lumina, s-a terminat. Pentru ei, aceste lucruri sunt extrem de jignitoare. Preferă ca persoana care a ajuns la aşa ceva, să nu îi mai fie prieten. Pa, la revedere. Nu sunt capabile de răzbunare, dar pur şi simplu îi şterge din viaţa lor.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Capricorn

Îşi exprimă imediat toate sentimentele către persoana care i-a derajat, deci nu rămâne dator. L-ai provocat pe Capricorn, bate cu piciorul mai ceva ca Taurul. E el mic, dar are coarnele foarte întortocheate. Te-a luat în coarne imediat. Alegerea finală depinde numai de persoana care a greșit. Dacă încearcă să își corecteze, să își ceară scuze și obține acest lucru, pentru că de felul lor, Capricornii nu iartă și nici nu uită. Câteodată sunt mai răi decât Scorpionul. Capricornul are pragmatism. Dacă tu vii cu afronturi directe, nu te aștepta să îți răspundă săptămâna viitoare. El îți răspunde pe măsură ce tu vorbești. Capriconul înfruntă și te-a terminat. Și dacă vede că nu ai bunul simț, dacă te simte că ai venit doar ca să îl necăjești, zice, du-te și cântă la altă masă, că aici e ocupat. Dar, dacă vii deschis, fățiș, cu răutate să îl înfrunți, eu zic mai bine să stai liniștit, să zici - te rog să mă ierți, scuză-mă, am încercat o glumă, dar văd că nu știi de glumă, pentru că el nu știe de glumă. Deci, nu încerca să vă scuzați, că ați încercat o glumă să vedeți ce zice. Gluma a fost serioasă și s-a simțit ofensat.

Zodii de apă

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Rac

Experimentează puternic toate șocurile emoționale. Și dacă tu vii să îi creezi un șoc emoțional, nu reacționează. Preferă să se izoleze, să nu mai comunice cu persoana aceea neplăcută. Nu reacționează, nu se răzbună. O ține în suflet acolo. Izbucnește altfel, dar nu vis-a-vis de persoana respectivă. De multe ori, ei, ca să nu creeze, le oferă o șansă în plus celor care au greșit. Și le oferă condiționat. A doua oară nu te mai iartă, dar nu spune.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Scorpion

Poate găsi foarte ușor o mulțime de defecte vizavi de o persoană care a încercat să îl atace. Dacă încerci să enervezi un Scorpion, pur și simplu poate ruina complet viața celui care îl supără. E genul mafiot, atacă tot. Și persoana în față și membrii familiei îi ia pe toți la rând. Atenție mare cu Scorpionii, nici nu discută. Te și înțeapă. Eu zic că e bine să îl faci prieten, că e mult mai valoros decât dușman. Ca dușman e mult mai periculos, dar un prieten Scorpion e mult mai valoros, pentru că nu te va lăsa niciodată în viață să greșești. Îți va da un exemplu despre nu știu cine, dar de fapt tu regăsești în acel exemplu. E foarte subtil.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Pești

Trăiesc în lumea lor. Critica simplă din exterior poate duce la izolarea totală, completă a Peștilor, dar în același timp vor continua să comunice cu persoana care enervează, doar nu pentru a îl pedepsi, pentru a îl face să își dea seama că a greșit și să îi câștige din nou afecțiunea. Sunt alunecoși, te duc, te plimbă în toate întortocheturile și te aduc acolo unde le convin lor. Are o strategie de manipulare fantastică.

Zodii de aer

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Balanţă

Balanţele sunt adevăraţii cunoscători ai armoniei, iar conflictele nu sunt apreciate de principiu. Aşa că vor încerca şi întotdeauna găsesc o soluţie de compromis pentru a scăpa de starea de tensiune. Ca să evite o ceartă. Lasă întotdeauna de la el ca să evite. Şi datorită acestui lucru, cel care are atâta discernământ să înţeleagă că el a greşit şi cearta a iscat-o aiurea, numai ca să îl necăjească pe prietenul lui Balanţă se duce şi îşi cere scuze.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Vărsător

Pur şi simplu, Vărsătorii nu stau de vorbă, aşa cum fac şi Leii, pentru că există axa Leu-Vărsător şi nu au decât să se completeze, doar că se văd în oglindă, şi atunci, pur şi simplu te şterge din viaţa lui. Persoana care nu îi place, pa. Nu te-a cunoscut, nu te ştie, nu exişti. Nu va petrece foarte mult timp să explice situaţia. La el nu vii cu argumente şi nici nu îţi vine cu argumente. De fapt, Vărsătorul e cea mai complicată zodie. Poate să se supere pe cineva, din nimic, dar nici nu spune care e motivul. Pur şi simplu a plecat. Comunicarea la ei e din priviri. Preţuieşte viaţa mult mai mult decât părerea celor din exterior. Sunt şi de o inteligenţă feroce.

Comportamentul în funcţie de zodie, horoscop cu Mihai Voropchievici pentru Gemeni

Pentru ei lucrurile sunt mai simple. Când cineva îi deranjează, pur şi simplu îi tratează cu ignore. Au o plăcuţă mare pe care scrie: azi ignor pe oricine mă deranjează. Râzând te-a ignorat. Nu stau să se complice, să analizeze comportamentul celorlalţi. Cine vrea respectul lor, trebuie să îl câştige. Şi aşa se spune: respectul nu se acordă, ci trebuie să îl câştigi tu.

