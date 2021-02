Cum depăşim plictiseala şi rutina din relaţie: "Relaţia e monotonă pentru că şi viaţa ta a devenit la fel"

Există, în fiecare cuplu, o monotonie. Asta intervine la o vârstă mai avansată când deja copiii îşi au rostul lor şi atunci rămân numai doi bătrânei acasă şi au intrat nişte tipare zilnice.

Aceste tipare dacă se repetă la nesfârşit şi nu apare ceva nou cu care să spargi monotonia, trebuie să încerci să faci ceva.

Dar apare ceva, o tâmpenie, care, din când în când, mai calc în ea. Să depăn amintiri, dar nu toată lumea e dispusă să îţi asculte prostiile. Şi atunci deja devii obositor, poţi să îl oboseşti pe cel de lângă tine, pentru că el e ocupat să rezolve altă treabă şi tu, cum se spune, îi faci capul calendar.

Încearcă să nu vii cu nişte minuni de genul ăsta. Mai există o minune, şi am zis e tipică pentru bărbaţii din Balanţă, poate sunt şi doamnele din Blanţă: când sunt bolnavi, să se vaite ca şi cum ar fi născut.

Eu, de mic, dacă nu mă văitam, nu îmi trecea. Şi ea zice, dacă m-aş văita toată ziua ca tine, ce ar fi?

În schimb, poate să facă doamna partea a doua: să renunţe undeva la romantism şi să renunţe la zona de confort. Mai sunt tandreţuri. Sunt persoane care renunţă total, care nu acceptă pe stradă.

Dragostea te întreabă ce vârstă ai? Nu te întreabă. Şi nu te întreabă nici când vine. Când eşti tânăr, vine toată ziua, când avansezi, vine periodic. Şi atunci s-a dus romantismul.

Ai nevoie de o vorbă frumoasă.

Apare ipostaza a treia când începem să venim cu mici omisiuni. Am luat salariul şi am luat şi o primă, dar am uitat să mai spun. O mică minciunică.

Un pic de lipsă de neîncredere în cuplu. În general, neîncrederea apare în momentele de gelozie. Lipsa asta de încredere deja începe să creeze o prăpastie, iar relaţiile bazate pe neîncredere nu pot merge la nesfârşit.

Restabiliţi reciprocitatea în cuplu, acordaţi-vă încredere. De la aceste lucruri, începi să cauţi altceva.

Relaţia e monotonă pentru că şi viaţa ta a devenit la fel. Cred că ai prea multe, prea de toate şi nu mai ai chef să ieşi, să vezi. Te mulţumeşti cu ceea ce ai.

Cel mai greu, de multe ori, este cu minciuna, cu omisul. Este dezastru. Strică foarte mult. Chestia asta duce întâi la ceartă şi apoi la rupturi destul de urâte.

Această treabă apare atunci când ai făcut alegerea greşită la începutul drumului, când ai luat persoana nu bazat pe sentimente, ci din alte considerente.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal