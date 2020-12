Destinul banilor în funcţie de anotimpul în care ne-am născut: "Ei sunt cei care pot fi bogaţi pe viaţă"

Ca să faci bani, trebuie să stai în jurul banilor. Îndeosebi, cei născuţi iarna se disting prin eficienţă. Ei perseverează, sunt sârguincioşi, sunt harnici. Sunt muncitori şi cel mai important este că ştiu ce vor.

Ei sunt axaţi pe carieră, sunt capabili să muncească din greu ca să ajungă la realizările lor. Se şi pricep să facă lucruri. Sunt cam zgârciţi.

Muncesc mult şi cheltuie puţin.

Cei care sunt născuţi primăvara sunt foarte ambiţioşi. Ei sunt cei care atunci când şi-au pus în cap ceva, poate să fie orice, sunt în stare de multe ori să calce pe cadavre pentru a-şi atinge scopul. Sunt energici, profită de timpul liber, adică ştiu să se şi odihnească, să şi muncească.

Ştiu foarte bine, adică mai bine decât cei din iarnă, ce vor de la viaţă. Au o memorie excelentă, sunt eficienţi, au claritatea minţii. Pot fi bogaţi pe viaţă.

Ei sunt acei oameni care atunci când fac o investiţie gândesc. Fac calcule. Ei când vor să facă o investiţie sunt foarte meticuloşi, analitici, socotesc fiecare chestie. De multe ori, dacă iese puţin nici nu o fac. Miros afacerea. Viaţa lor materială merge foarte bine.

Mihai Voropchievici, despre destinul banilor în cazul celor născuţi vara

Cei cu iarna şi vara, extremele, sunt perfecte demonstrativ. De ce? Pentru că cei născuţi vara au o căldură sufletească. Au un altruism ieşit din comun pentru că îi ajută Dumnezeu.

Ei, de obicei, fac banii uşor, dar îi cheltuie la fel de uşor. Bucuria de a dărui pentru ei este inegalabilă. Aceştia sunt nativii din perioada de vară.

Scopul lor este să îşi gestioneze independet viaţa. Să fie liberi ca pasărea cerului, să facă ceva, sunt responsabili pentru ei, dar şi pentru afacerile lor. Sunt plini de calităţi, au curaj, flexibilitate, spirit de iniţiativă, dar vor avea mare succes în ceea ce înseamnă management. Ei sunt practic liderii, conducătorii, care ştiu cum să pună banul să facă bani.

Ne mutăm şi la cei care sunt mai ploioşi, mai sumbri, mai noroioşi. Nativii din toamnă. Aceştia au puterea de penetrare, forţa de a pătrunde în miezul lucrurilor, de a cunoaşte.

Un om născut toamna e perspicace, are o minte ascuţită şi în plus de asta, mai are şi darul previziunilor. Sunt capabili să analizeze rapid orice situaţie punctual şi să ia deciziile corecte pentru fiecare în parte.

Se aseamănă un pic cu vecinii lor din iarnă, sunt un fel de preambul. Deciziile nu se iau decât după o analiză pertinentă şi mai îndelungată, dar când au luat-o să ştii că e pentru toată viaţa. Nu mai revin asupra lor.

Pentru a avea succes în viaţă, dar şi pentru a le creşte fluxul financiar, pentru ei este important să se bazeze pe informaţii, pe sfatul bătrânilor, pe exemple, deoarece nu au ei atâtea cunoştinţe, se îmbogăţesc şi devin şi ei la rândul lor înţelepţi luând din înţelepciunea celorlalţi mai vârstnici.

Tomnaticii au învăţat nişte lucruri de la cei care au trecut deja prin nişte anotimpuri, respectiv primăvara şi vara. E de folos să nu te bazezi întotdeauna pe ce ştii tu, ci să te bazezi şi pe experienţa altora. Pentru că ceilalţi s-au fript o dată, tu ai luat ca exemplu. Cei din toamnă riscă calculat.