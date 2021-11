Secretele din CNP, cu Mihai Voropchievici. Ultima cifră dezvăluie adevărata personalitate

Numerologul Mihai Voropchievici a precizat că cifrele din Codul Numeric Personal reprezintă definiția unică a personaliţii noastre. Este amprenta noastră energetică.

Cifra 0 este considerată poarta către infinit. Este un număr cameleonic care are capacitatea să scoată în evidență numărul lângă care se atașează. Automat, cifra vine şi scoate în evidență abilitatea cifrei alăturate. Pentru că 0 nu poate să fie definit decât ca un adjuvant. Atunci cei care au a 13-a cifră 0 vor citi automat cifra anterioară. Exemplu dacă ai la final 90 se termină în zero, interpretarea va veni pentru 9.

Cine are cifra 1 este o persoană puternică şi sigură pe ea. Pune mare preț pe independentă şi individualism. Este creativă, ambiţioasă şi reușește să ducă la bun sfârșit toate lucrurile. 1 este cifra care indiferent câte obstacole va întâlni le va putea depăși.

Este o forță care de obicei nu refuză ajutorul altora, dar are multe încredere el. Găsește soluţii creative la toate problemele aparent nerezolvabile şi reușește să fie mentor pentru ceilalți să-i inspire, să-i călăuzească dar să-i şi conducă. E o persoană pozitivă şi optimistă şi li se reproșează că are așteptări mari de la ceilalți. Are standarde înalte. Cel care înțelege că 1 nu îi vrea răul când îi spune că "vezi că tu poţi mai mult", va avea de câștigat. Cel care îl privește ca un intrus întotdeauna îl va tampona.

Cifra 2 este echilibrată, dar şi puternică, însă ușor nesigură pentru că având cifra doi, 1 pe un taler, 1 pe un taler mai are oscilații, nu are încredere totală în propriile forţe şi e nevoie să mai vină cineva să o sprijine, să o îndemne, să o ajute.

Chiar în interiorul persoanei care are cifra 2 se nasc nişte procese inimaginabile. Sunt nişte procese de conștiința, nişte trăiri sufletești, nemulțumiri. 2 va cere întotdeauna ajutor şi e de ajutor. E persoană fidelă şi un prieten de nădejde. Ai mare noroc în dragoste mai ales dacă reușești să îţi împaci mintea cu rațiunea.

Cifra 3 e copilul. În Univers mama e 1 şi tata este 2. Amprenta energetică a cifrei trei se exprimă şi asupra personalității posesorului. Are un suflet mare, are o bunătate nativă, este o fire veselă, iubește viaţa, iubește oamenii. Este atent la detalii şi la fel ca 2 sare imediat în ajutor. Totodată este o persoană jovială şi expansivă.

Ești un foarte bun comunicator. Majoritatea celor cu 3 îi vom întâlni în sfera de comunicare. Unde este arta e şi 3. Te caracterizează pasiunea de a fi. Latura negativă a lui 3 este că încearcă să experimenteze pe pielea altora. Nu toţi sunt la fel. În schimb, ești o persoană originală în tot ceea ce faci, iar libertatea este concept de neprețuit pentru tine.

Persoana care are cifra 4 este emoțională, sensibilă, dar care iubește stabilitatea mai mult decât orice. 4 este o cifră a morţii, nu al trecerii în neființa, ci o cifră telurică cu o vibrație mai joasă, mai dură. Oamenii care ştiu să controleze împrejurările, o situaţie. Au simțul estetic ieșit din comun şi ştiu să explice de ce le plac lucrurile frumoase.

Au un gust nativ de a face ceva frumos, de a se înconjura de frumos. Pun mare preț pe familie, cultură şi educaţie şi pe valorile tradiționaliste. În schimb, nu îţi place să îţi asumi riscuri când vine vorba de bani. 4 este cifra care te obligă să crezi doar dacă vezi. Nu cunoașteți jumătăți de măsură, iar iubirea ta este pe viaţă. În dragoste te arunci cu dragoste nebună. 4 enervează prin felul lui mai serios, tenebros, cu toate că e o fire veselă. Când discută de partea financiară, nu se hazardează. Nu sunt ușor de păcălit. Când ai câștigat încrederea unui 4 ești câștigat pe viaţă.

Cifra 5 misterioasă, introvertită şi cu un intelect aparte. Este enciclopedie. Este un om al ideilor, al conceptelor şi al viziunilor. Îi place să dezvolte încontinuu şi să învețe în permanent lucruri noi. Dacă ai un copil cu cifra 5 este curios. Cinci este flexibil la schimbare, este de o curiozitate morbidă, nu îl poţi îngrădi. Cele 5 elemente ale universului de baza vor fi în mintea unui nativ cu ultima cifră 5. Îşi poate găsi dragostea pe meleaguri îndepărtate.

Cifra 6 imprimă personalității tale o energie dinamică, vivace şi uneori copleșitoare. 6 este afectiv, este persoana pe care ți-o dorești alături. Cu el nu te plictisești niciodată. 6 suferă de boala contrazicerii. De multe ori este dual, gata să cucerească lumea şi pe ceilalți. Ai succes în meseriile în care interacționezi cu oamenii, în care gestionezi, coordonezi, îndrumi, dar şi conduci. Te impui cu ușurință şi te enervezi la fel de repede pe cât te impui. Îţi displac conflictele şi disensiunile.

Cifra 7 este o persoană introspectivă, meditativă, individualistă, dar cu o mare capacitate de analiză. Ești o persoană rezervată şi nu lași să se ştie ce ascunzi în suflet, cine ești şi ce poţi să dezvolți. Ești o persoană logică şi rațională, atrasă de tot ce înseamnă spiritualitate şi tot ce înseamnă psihic şi paranormal. Sunt cei mai buni pe cercetare şi analiză. Punctele forte sunt agerimea minţii, originalitate şi imaginație. 7 dă acei clarvăzători. Ești o persoană minuțioasă şi îţi place să descoperi, să cercetezi şi să pui lucrurile cap la cap. Iubești liniștea totală şi liniștea sufletească.

Cifra 8 imprimă personalității o amprentă energetică specială. Caracter nobil şi delicatețe sufletească rară. Pe plan profesional fantastic de responsabil. Pui suflet în absolut tot ceea ce faci şi mai ales în domeniul tău de activitate. Iubești sincer şi dezinteresat. Spiritul tău de aventură se evidențiază foarte des, mai ales că îţi dorești stabilitate pe termen lung de la partenerul de viaţă. Ai parte de noroc mult în viaţă şi mai ales în dragoste traversezi suferințe şi etape karmice dificile până vei ajunge să îşi cunoști sufletul pereche.

Cine are cifra 9 este o persoană care iubește oamenii şi îşi dorește să vadă tot ce e mai frumos în ei, un adevărat cavaler al umanităţii. Se caracterizează că este o persoană tolerantă, militând adesea pentru dreptul celorlalți. Le acorzi încredere şi spijinul tău. Îşi place să oferi, dar dorești să primești la rândul tău. Te lași condus de emoții şi acest lucru te poate influenţa în a lua decizii nu tocmai benefice pentru tine. Atașat de valorile şi credințele tale şi ești ca un vulcan când acestea nu sunt respectate.

