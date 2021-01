Numerologia iubirii în 2021. Cei singuri își găsesc sufletul pereche cu ușurință, cei cuplați se reinventează sau ajung la divorț

Anul 2021 este menit să ne schimbe tonusul după un al rutinei. Este un an al aventurilor, al simțurilor manifestate la maximum.

5 e simbolistica omului, în toată splendoarea lui. Căutare, curiozitate cât cuprinde, dar și impulsivitate și instabilitate.

Te ridici, îți faci bagajul și pleci la plimbare, atent la toate oportunitățile ce apar în jurul nostru.

E un an al accidentelor din grabă, atenție la cum mergeți și ce faceți - nu numai în plan amoros, ci în toate direcțiile.

5 întotdeauna te pune să faci lucruri noi

2021 cu valoare 5 este un an universal pentru toată lumea, dătător de energie.

Cei singuri au o ocazie extraordinar de mare de a da voie să intre cineva nou în viața lor. Atenție, nu săriți la primul venit, analizați persoana, vedeți ce vă spune sufletul.

Într-un an 5 ne funcționează intuiția extraordinar! Cei care au un 5 în numerologia numelui sunt și mai impulsivi și dornici de aventură. Cum anul viitor e un an 6, al căsătoriei, multe cupluri se formează în 2021.

5 e și anul mincinoșilor, și al negustorilor, se pot vinde multe gogoși.

Pe lângă casă e mai sigur, dar cei care pleacă în călătorii sunt supuși la multe ispite. 5 e și anul geloziei, sunt imbolduri fantastice pentru cei căsătoriți, le zburdă inima, redecoperă partenerul dar și posesivitatea asupra lui.

Anul doamnelor de Foc, atenție la aventuri...

5 amplifică carisma doamnelor, spune Mihai Voropchievici, în frunte cu cele din zodiile de foc, prima fiind sub semnul Berecului.

Pentru unii anul aduce uniune, dar pentru cei căsătoriți sunt riscuri mari în acest an. Toate aventurile ascunse ies la iveală în 2021! Nu este un an al divorțurilor, dar este sigur un an care pregătește ce vine în 2022 când cifra 6 a anului favorizează rupturile.

2021 e anul în care se leagă cel mai ușor prietenii. Relațiile vechi se pot reînnoi, dar au o componentă de plată karmică.

Sfat general: atenție la neatenție! Faceți ce vreți voi, dar în limitele permise.