Secretul ascuns în ultima cifră din anul naşterii. Mihai Voropchievici: "Teoria Feng Shui ne arată cum se combină elementele"

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, secretul ascuns în ultima cifră din anul naşterii.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Chinezii socotesc cifrele, inclusiv zero. Cele nouă plus zero. Noi, europenii, folosim patru elemente, însă chinezii mai au un element în plus. Şi atunci, cele zece cifre împărţite la cinci elemente ne dau paritate.

La cele cinci elemente există o prescurtare: MALFP, adică metal, apă, lemn, foc şi pământ. Câte două cifre pentru fiecare elemente. Şi plecăm cu primele două cifre: 0 şi 1. Primul element: metalul.

Ultima cifră pe care o avem în anul naştere, 2000 sau 2001, cei doi sunt undeva aproape identici, nu perfect identici. Fiecare element vine cu o încărcătură specifică asupra persoanei respective. Că de aia nu suntem născuţi toţi în acelaşi element.

Elementul metal, respectiv cifrele 0 şi 1, au o energie foarte solidă, subtilă, dar şi modelatoare. Metalul se modelează când vine în combinaţie cu focul, dar când vine în combinaţie cu focul şi intervine un element de apă îl face şi mai dur pentru că se poate căli şi în aer. Dar îl foloseşti cu acea duritate ca să poţi avea pământ.

Teoria Feng Shui ne arată cum se combină elementele şi cum au nevoie unele de celelalte.

Persoanele care au ultima cifră în anul naşterii 0 sau 1 (metal) sunt persoane dinamice, foarte hotărâte, puternice. Când îşi propun ceva, e imposibil să nu reuşească. Au o perseverenţă şi au un mod deosebit: nu dezarmează niciodată. Să creadă în ei şi în capacităţile lor care îi vor ajuta să îşi ducă la îndeplinire orice vis pe care îl au. Au posibilitatea să rezolve orice. Sunt independenţi, ambiţioşi, dar în acelaşi timp sunt rezervaţi în anumite probleme. Nu renunţă cu uşurinţă indiferent de obstacolele întâmpinate. Un prieten de bază şi încredere. Dar au şi partea lor mai moale: preferă zona lor de confort şi asta îi face un pic mai reticenţi în faţa schimbărilor. Au un spirit critic destul de bine dezvoltat, iar asta se datorează aşteptările uneori prea mari de la cei din jur, dar el este pretenţios şi cu el însuşi. Din punct de vedere al sănătăţii, au predispoziţii către probleme şi tulburări digestive, probleme articulare sau la nivelul plămânilor.

Persoanele care au ultima cifră în anul naşterii 2 sau 3 (apă) sunt subtili, sunt substanţe fluide, adaptabile. Flexibilitatea asta o combină cu energia lor destul de mare şi îi ajută să comunice foarte uşor cu oamenii din jur, dar şi să stabilească legături de prietenie destul de uşor în mare parte. Au o nebuneală a lor: de multe ori nu vor să lupte pentru ceea ce au de realizat. Sunt empatici, cunosc bine tainele comunicării ceea ce îi face să fie o reală plăcere pentru oamenii din jurul lor. Plini de compasiune şi bunătate. Au o imaginaţie foarte bogată, sunt creativi, sensibili, iar aceste calităţi îi ajută să exceleze în domeniul artistic. Se adaptează foarte repede tuturor schimbărilor apărute în viaţă şi le place mult să călătorească. Au un defect în ceea ce priveşte lipsa de hotărâre şi greutatea în a lua decizii. Datorită sensibilităţii lor, sunt vulnerabili şi dezvoltă de multe ori episoade depresive. Pot avea probleme de sănătate cu circulaţia sângelui, rinichi şi vezica urinară. De multe ori, pot avea şi probleme cu aparatul reproducător.

Persoanele care au ultima cifră în anul naşterii 4 sau 5 (lemn) sunt deschizători de drumuri şi sunt înzestraţi cu o inteligenţă aparte ceea ce îi ajută să îşi impună respectul. Au şi o excelentă capacitate de a găsi soluţii datorită unei intuiţii de excepţie foarte bine dezvoltată şi ştiu să profite de orice şansă apărută în viaţă. Îşi asumă cu mare responsabilitate tot ceea ce fac, sunt muncitori şi pot inspira sau impresiona pe cei din jur. Familişti convinşi. Au sufletul bun, cald şi împăciuitor. Uneori, dacă au şi un sprijin venit din exterior la momentul oportun, ies din tendinţa de a deveni delăsători. Din punct de vedere al sănătăţii, au predispoziţii către afecţiuni hepatice, probleme cu vezica urinară şi frecvente migrene.

Persoanele care au ultima cifră în anul naşterii 6 sau 7 (foc) sunt oameni cu o energie a luminii, a căldurii, a vitalităţii. Energia asta îi face să gândească şi să simtă mult mai intens decât restul oamenilor. Trăiesc mult mai intens decât semenii lor, sunt plini de veselie, exuberanţi, iubesc viaţa pur şi simplu aşa cum e. Sunt predispuşi la aventuri de orice fel. Fac un motiv de bucurie şi fericire din orice lucru mic din viaţa lor. Nu sunt foarte pretenţioşi. Sunt spontani, iar această calitate îi face să adore aventurile asumându-şi riscuri de multe ori necalculate. Ori la bal, ori la spital. Excesul de energie îi face să dorească mişcarea şi sunt nişte sportivi extraordinari. Privesc viaţa cu mare optimism, dar şi cu nerăbdare pentru că aşteaptă în permanenţă să descopere lucruri noi şi să înveţe. Uneori au tendinţa de a deveni foarte încăpăţânaţi. Din punct de vedere al sănătăţii, pot avea probleme cardiace sau ale intestinului subţire, dar la fel de bine atacuri de panică ori anxietate.

Persoanele care au ultima cifră în anul naşterii 8 sau 9 (pâmânt) sunt oameni care preferă să fie înconjuraţi de oameni care îi ajută să îşi facă viaţa mai uşoară, mai frumoasă. Cu alte cuvinte, preferă calitatea şi nu cantitatea. Le place armonia, pacea, având o apreciere deosebită referitor la tot ceea ce este tradiţional. Sunt înzestraţi cu o înţelepciune aparte, sunt calmi, răbdători, perseverenţi, cu o linişte sufletească care îi ajută să scoată ce e mai frumos din interior. Ştiu cum să trăiască deoarece le place foarte mult să fie eleganţi şi sunt oameni demni. Nu îşi încalcă cuvântul niciodată. Sunt loiali, iubitori, plini de afecţiune. Însă cad foarte repede pradă emoţiilor lor puternice. Sunt firi emotice, iar lucrurile dure care sunt în jur îi afectează. Datorită faptului că sunt excesiv de raţionali, au de multe ori tendinţa de a nu-şi asculta instinctele referitor la problemele vieţii. Din punct de vedere al sănătăţii, pot avea probleme cu stomacul, cu splina sau chiar cu pancreasul.