Semne din Univers pe care niciodată să nu le ignori, cu Lidia Fecioru: "Avertismentele vin în vis"

Ceea ce percepe mintea noastră este diferit faţă de ceea ce este raţionalul. Noi avem şi o altă percepţie pe care o stăpânim foarte bine, doar că trebuie să îi dăm importanţă, să o citim, să ne luăm după ele.

Obstacolele pot apărea de nicăieri. Universul te avertizează. Trebuia să ajungi undeva şi s-a stricat maşina. O să dau scurt un exemplu: Plecam spre Sibiu şi era spre seară. Am ajuns pe la Vâlcea, undeva la 22.00 şi mi s-a ars un bec la maşină şi am zis să opresc la o benzinărie să schimb becul. Am scăpat clema care ţinea becul în motor şi nu am mai văzut-o pentru că era noapte.

Şi m-a ajutat un băiat de acolo. Şi i-am spus că cine ştie de ce mă păzeşte pe mine Dumnezeu, ca să întârzii. Între timp, trecea ambulanţe spre Sibiu şi au venit înapoi foarte alert. Au trecut 3 ore în benzinărie până am putut să scot bucăţica aia de fier. Până la urmă am zis că mă duc cu un singur far, dar am aprins o lanternă şi a sclipit sârmuliţa.

Dumnezeu m-a ţinut acele trei ore să stau acolo, să nu fiu pe drum, ca să depăşesc primejdia.

Avertismente şi semne pe care niciodată nu trebuie să le ignorăm, cu Lidia Fecioru

Te simţi inspirat fără un motiv anume. Inspiraţia pe moment. Atunci când îţi vine o idee din senin şi o aplici.

Te simţi neliniştit şi nu îţi dai seama de ce. De obicei, asta înseamnă prevestirea pericolelor. Simt că am o agitaţie, nu ştiu ce am. Dar poate fi şi o veste foarte-foarte bună pe care o aşteptai, dar nu ştiai când vine. Ai un sentiment, simţi ceva. La fel de bine se poate întâmpla şi bine, şi rău.

Eşti acaparat de emoţii. Emoţiile le putem avea întotdeauna, dar când suntem în preajma unor oameni avem nişte emoţii aparte şi după aia ne dăm seama că emoţiile noastre nu ne-au minţit, că ceea ce simţeam: milă, compasiune, erau nişte avertismente.

Al cincilea semn ar fi ceva ce ai avut nevoie să vezi sau să auzi şi a venit la tine într-un vis. Se întâmplă cel mai frecvent. Mai vin şi în realitate. Avertismentele şi informaţiile vin în vis şi tot ce înseamnă avertisment, dar sunt şi lucruri din realitate. Vine un vecin şi îţi spune o noutate, sună telefonul sau chiar şi mai simplu: apeşi pe telecomandă şi te muţi de pe canalul la care te uitai că intră în publicitate şi dincolo găseşti exact ceea ce îţi trebuia.