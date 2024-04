Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Bucureşti: "Sunt un pic cam singur în campania asta electorală"

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Bucureşti, spune că se simte "cam singur" în campania electorală.

Cât despre o eventuală retragere, după ce au apărut din nou informaţii că ar urma să renunţe la competiția electorală, Cîrstoiu a specificat clar că nu se gândește nicidecum să renunțe.

"Nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta", a spus Cătălin Cîrstoiu.

Medicul Cîrstoiu a mai spus că nu a simțit niciun fel de ostilitate la ședințele de coaliție la care a participat.

"Nu, eu nu am de ce (n.r. să mă retrag). Până la urmă, eu am stat bine și m-am gândit, eu nu am nicio motivație. În primul rând au fost nenumărate ședințe de coaliție în care s-a spus mergem înainte cu Cătălin", a spus doctorul.

Întrebat ce va face dacă i se va cere să se retragă "pentru că te-au prins cu mâța-n sac", Cîrstoiu a spus că nu a fost prins cu nimic.

"Dar care mâță? Eu n-am nicio mâță în sac. Nu m-a prins nimeni. Nu m-a prins nimeni cu nimic. Din punctul meu de vedere, eu nu sunt incompatibil, chiar nu sunt.

Pe mine m-a rugat cineva să particip într-o construcție pentru București. Și am acceptat.

În momentul de față sunt parte a echipei Alianței PSD – PNL pentru București. Cât timp nu există ideea inversă, măi Cătăline, nu mai avem nevoie de tine…", a spus Cătălin Cîrstoiu.

El a adăugat însă că se simte oarecum singur în această campanie electorală.

"Un pic singur cam sunt, dar asta e. Un pic singur sunt. Am simțit sprijinul lui Marcel Ciolacu și al lui Nicolae Ciucă", a spus Cătălin Cîrstoiu, potrivit evz.ro.