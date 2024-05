Nicolae Ciucă: ”Județul Suceava este campion al absorbției de fonduri europene”

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a declarat, la evenimentul de lansare a candidaţilor PNL Suceava, că nu a venit să spună vorbe goale, ci să povestească ce au făcut administraţiile liberale.

Sursa foto: Hepta

”Vă mulțumesc pentru primirea pe care ne-ați făcut-o aici, în Cetatea lui Ștefan cel Mare, în Bucovina dragă, așa cum îi place să-i spună domnul Flutur.

Pe drumul cel bun cu cel mai bun, pe drumul cel bun cu cei mai buni! Cei mai buni aleși locali. Cel mai bun președinte de Consiliu Județean, cel mai bun primar de municipiu, cei mai buni primari, 114.

Mereu când ne vedem la București are grijă să ne spună, ”nu uitați că este județul cu cele mai multe UAT-uri”, de parcă i-am dat dovadă că nu ținem minte, dar dânsul continuă să ne aducă aminte, 114 domnule președinte, nu uităm!

Revin în Bucovina pentru că aici mă simt ca acasă. Mă simt ca acasă, mă simt ca in familie. Domnului președinte i-am spus că nașa mea de botez este de aici din Bucovina. Ca atare, de când eram copil veneam în Bucovina.

Eu sunt convins că această familie a noastră, pe 9 iunie se va consolida și va fi mult mai unită. Va fi acea familie care are grijă de toți cei la care a făcut referire domnul președinte.

PNL are aceste valori, are sintagma națională în denumire. Asta înseamnă patriotism, legale de istorie, legare de credința noastră, tradiții, legale de tot ceea ce poate să reprezinte bun în neamul românesc.

Eu sunt convins că prin aceste valori, am venit în fața dumneavoastră nu să vă spunem vorbe goale, să vină să spună ce au făcut administrațiile liberale!

Administrațiile liberale sunt cele ce au dezvoltat comunitățile, sunt cele care au avut grijă ca toate oportunitățile și potențialul de care dispune fiecare localitate să fie pus în valoare.

Aici ne putem regăsi, cel puțin în Suceava, și ne putem mândrii cu ceea ce înseamnă tradiția. Am fost anul trecut la Prislop, în toate aceste activități pe care domnul președinte Flutur și domnul Lungu le-au organizat și nu poate să fie o trăire mai simplă, mai omenească decât atunci când ești în mijlocul oamenilor ce simt, trăiesc și sărbătoresc românește.

Venind din spre Iași, am trecut prin Botoșani, am zăbovit puțin la domnul președinte Iftimie, pentru că, fiind nou, are nevoie să poată să argumenteze în fața electoratului din Botoșani de ce familia liberală este cea care merită încredere. De la Botoșani până aici am trecut prin Dumbrăveni, Salcia. Este absolut impresionant cum arată aceste localități. Se vede de la sine. La fel și la Gura Humorului.

Am venit de la Alba Iulia, de la Brașov aseară, am oprit în Iași și acum la Suceava. Exemplele pe care noi le dăm cu administrația liberală încep din Ardeal: cu Alba Iulia, Bihor, Sibiu, etc.

Le-am spus tuturor că trebuie să începem și cu Suceava și cu Iași, și cu Constanța. Dacă ne uităm doar la aceste puncte vedem că sunt cele două axe, care se intersectează în centru, la Brașov, Sibiu și Alba, sunt polii de dezvoltare a României. Poli cu administrație liberală. Astea sunt modelele cu care noi venim în fața dumneavoastră.

I-am rugat pe colegi să avem argumente când venim în fața cetățenilor. Nu putem să stăm în fața nimănui și să vorbim despre lucruri pe care nu putem să le facem. Asta cred eu că este important să transmitem.

De când eram la Guvern și după aceea am insistat și am urmărit ca autostrada A7 să treacă dincolo de Pașcani și să ajungă la Siret. Autostrada A8 să înceapă și a început să fie construită, drumul expres să fie pus în execuție. Autostrada Nordului, avem centura ocolitoare de la Gura Humorului. Avem toate aceste exemple care sunt înfăptuite.

Îmi aduc aminte când am fost cu domnul Flutur la Vatra Dornei și am inaugurat stația de gaz și am văzut cum se derulau lucrările la Cazino, ambele s-au terminat. Asta este ceea ce trebuie să prezentăm oamenilor.

Este păcat să avem oameni care vin aici cu așteptări și noi să nu fim în măsură să prezentăm fapte și nu vorbe.

Am venit să-i mulțumesc domnului Primar Lungu pentru tot ceea ce a făcut. Să-i mulțumesc pentru înțelepciunea de care a dat dovadă, să-i creeze drum viitorului primar. Și să-i mulțumesc domnului Flutur că împreună cu echipa au găsit echilibru și să creeze tot ceea ce înseamnă continuitate pentru proiectele viitoare.

Am venit aici cu o parte din echipa noastră de europarlamentari. Rareș Bogdan a fost cu noi la Iași, la Botoșani, aici la Suceava. Este unul dintre europarlamentarii PNL, ceilalți sunt la celelalte activități. Ei au primit o misiune de la noi, de la PNL, să meargă și să lupte pentru interese României, să slujească interesele cetățenilor români la Bruxelles. Am considerat că este absolut benefic și justificat să avem această comasare între alegeri.

Ce s-a întâmplat bine în comunități ș-a întâmplat și cu bani europeni. Județul Suceava este campioni al absorbției de fonduri europene. Primarii liberi știu că planifice, să facă proiecte europene și să dezvolte comunitățile. Fără această dezvoltare venim absolut degeaba în fața dumneavoastră.

Eu sunt convins că românii o să folosească aceste Autostrăzi să se întoarcă acasă. România are toate șansele să atingă procentul de 90% pe acest indicator. Trebuie să spunem adevărul, România este un susținător al UE. PNL este un partid care susține parcursul nostru euroatlantic, suntem un partid proeuropean.

Statutul nostru de țară membră a UE, au ajuns în România 95 de miliarde de euro, noi am dat înapoi 1% din PIB, ceea ce înseamnă că am dat înapoi 30 de miliarde. Au rămas aproximativ 65 de miliarde de euro, bani cu care am reușit să dezvoltăm, modernizăm și să construim în România.

Vreau să-mi exprim încrederea că județul Suceava, filiala Suceava este pe drumul cel bun, cu cea mai bună echipă. La fel o să stăm și în seara zilei de 9 iunie, dincolo de a sărbătorii victoria din alegerile locale, o să ne bucurăm de continuitatea proiectelor noastre”, a transmis Nicolae Ciucă.

Material susținut de PNL.