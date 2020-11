Donald Trump: ”Nu recunosc nicio înfrângere. Este vorba de un scrutin fraudat”

Donald Trump a scris duminică pe Twitter: ”A câștigat, pentru că alegerile au fost aranjate. Observatorilor nu le-a fost permis accesul, iar voturile au fost intabulate de o companie de stânga radicală, Dominion, cu o reputație proastă și echipament prost care nu s-ar califica nici măcar pentru Texas (pe care l-am câștigat la diferență mare), media tăcută și falsă și mai multe!”

A fost prima dată când președintele american în exercițiu a folosit verbul ”a câștiga” referindu-se la contracandidatul său, Joe Biden.

”El a câștigat numai în ochii presei fake news. Nu recunosc nimic! Avem un drum lung înainte. Au fost niște alegeri aranjate!”, a susținut Donald Trump.

”Nu vom lăsa ca niște alegeri aranjate să ne fure Țara!”, a adăugat Trump.

