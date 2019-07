Be EU. Descoperiți cele trei filme ce au intrat în competiția pentru Premiul LUX 2019

Foto: captură Antena 3

Au fost alese cele trei filme care candidează la premiul pentru film oferit de Parlamentul European.

Sabina Iosub a oferit detalii, miercuri, la „Be EU”.

1. Cold Case Hammarskjöld

Secretarul General al ONU, din Suedia, a murit într-un accident de avion suspect, în 1961, în timp ce se îndrepta către negocierile de încetare a focului în scopul de a rezolva un conflict în Congo, unde interese economice masive erau puse în joc.

2. God Exists, Her Name Is Petrunya

Ce se întâmplă atunci când o femeie participă la o întrecere rezervată în mod tradiţional doar bărbaţilor şi reuşeşte să obţină o cruce sfântă pe care un preot ortodox o aruncă într-un râu?

3. The Realm

Cât de departe va merge un om hotărât să facă orice pentru putere? Acest film de aventuri, plin de adrenalină, urmăreşte un caz de corupţie politică.

Povestea include moartea unui politician de succes şi a domniei lui, care ar fi părut să existe pentru totdeauna.

Premiul pentru film LUX este un premiu oferit de deputaţii europeni pentru a promova filmele europene şi pentru a le oferi posibilitatea de a circula dincolo de piaţa lor naţională şi de a concura mai bine cu filmele americane ce domină pe piaţă.

De aceea, cele trei filme finaliste sunt subtitrate în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Filmul câştigător va fi desemnat de deputaţii europeni şi premiul va fi acordat pe 27 noiembrie în timpul sesiunii plenare de la Strasbourg, în prezenţa producătorilor de film.