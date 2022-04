Comisarul european pentru Transport explică efectele sancțiunilor din domeniul aviației impuse Rusiei: ”A ajuns ca în timpul URSS, operează doar intern”

Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii Be EU, comisarul a explicat ce presupun sancțiunile impuse în domeniul aviației și care sunt efectele lor. Adina Vălean a precizat că Rusia ”a ajuns ca în timpul URSS”, ca urmare a măsurilor punitive.

„Noi comisarii de linie, am sprijinit eforturile partenerilor internaționali în impunerea sancțiunilor Rusiei și Belarusului. Transporturile au contribuit cu sancțiuni care s-au văzut imediat și care vor avea efect pe termen lung. Este vorba de domeniul aviației pentru că am interzis imediat și am pus în aplicare interdicția de a opera în spațiul european pentru orice companie rusă, pentru cele belaruse era dinainte, de la povestea cu Ryanair.

Ei nu vor mai fi serviți cu niciun fel de componente de schimb pentru avioane, nici cu servicii de mentenanță. Toate companiile de leasing care închiriază aeronave acestor companii întrerup contractele, la fel companiile de asigurări. Sancțiunile se văd deja. Dar au efect pe termen lung. Când companiile internaționale care aveau contracte de leasing cu companii din Rusia pentru peste 500 de avioane au anunțat întreruperea legală a contractului, Rusia a furat 515 avioane de la aceste companii de leasing, majoritatea înregistrate în Irlanda.

Noi lucrăm acum cu comunitatea internațională ca în momentul în care aceste aeronave fac eventual un zbor în afara granițelor Rusiei, ele să fie, conform normelor internaționale, oprite la sol și recuperate.

Pe termen lung, dacă un astfel de stat ca Rusia fură aeronave ale unor companii de leasing, cine va mai face afaceri în domeniul aviației cu Rusia? Aceste sancțiuni sunt destul de dure. Au pus companiile rusești și Rusia și Belarusul pe o listă neagră în ceea ce înseamnă aviația și a fi pe o listă neagră nseamnă că se ridică probleme privind siguranța zboruruilor tale și atunci nu ți se mai permite în principiu să operezi în afara granițelor tale. Rusia a ajuns ca în timpul URSS, operează intern și în câteva state de la frontieră.”, a explicat Adina Vălean.