Maria Grapini: Vrem să întărim piaţa internă şi să ne protejăm produsele de cele din pieţele terţe

"Parlamentul European, în octombrie 2020, după ce am văzut ce se întâmplă cu criza COVID, a pregătit o rezoluţie. Ce am vrut noi cu această rezoluţie, pe care au am susţinut-o? Să pregătim piaţa internă în noul context, din două puncte: sustenabilitatea pieţei interne, dar să ne gândim şi la consumator", a spus europarlamentarul Maria Grapini, sâmbătă, la emisiunea Be EU, de la Antena 3.

În acestă rezoluţie, votată anul trecut, Grapini spune că se referă la România şi la ce ar vrea să facă pentru ţara noastră.

"Noi am plecat de la ideea ca totul să fie etic, echitabil. Dar consumatorii nu au toate informaţiile, spre exemplu, la un produs, ei nu ştiu perioada de garanţie, de viaţă, posibilitatea de a fi reparat sau nu un bun, dat înapoi sau nu.

Etichetele produselor să fie explicite şi vizibile, vrem să întărim protecţia pieţei interne şi să ne protejăm de produsele care vin din pieţele terte, externe, dar lipsesc dialogul şi dezbaterea publică.

Un studiu a arătat că 77% din cetăţenii europeni preferă să repare un bun casnic, un aparat, decât să cumpere altul. Şi, atunci, consumatorul trebuie să ştie perioada de garanţie, de viaţă, posibilitatea de a fi reparat sau nu, că eticheta de acum are suficiente informţaii, iar acestea sunt şi scrise mic", a continuat Maria Grapini.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal