Sondaj INSCOP: Câți români vor ieșirea țării din Uniunea Europeană. Crește numărul susținătorilor UE

Rezultatele apar într-un sondaj realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield în luna ianuarie.

Nu știu sau nu răspund la această întrebare 4,3% dintre participanții la studiu.

Numărul celor care apreciază pozitiv aderarea țării la UE este în creștere, de la 47,2% în septembrie 2021.

În iune 2021, procentajul susținătorilor a fost 56,2%, iar în martie 2021, și 61,4%.

Numărul oponenților este în scădere față de procentajul de 46,1% din septembrie 2021. Oponenții reprezentau 35,1% în iunie 2021 și 35,2% în martie 2021).

Aproape trei sferturi dintre români se opun ieșirii țării din UE

71,7% dintre români se opun ideii ca România să iasă din Uniunea Europeană, în timp ce 25,2% ar fi de acord cu o asemenea perspectivă și 3,1% nu știu sau nu răspund.

De asemenea, 75,3% dintre respondenți nu ar dori ca Uniunea Europeană să se destrame în următorii ani în timp ce 19% își doresc o asemenea evoluție, iar 6,7% nu știu sau nu răspund.

Afirmația ”În viitor, România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în interiorul Uniunii Europene” întrunește adeziunea a 63,2% dintre cei intervievați (față de 57,8% în septembrie 2021, 62,9% în iunie 2021).

29,4% consideră că ”în viitor, România s-ar dezvolta mai bine economic dacă ar fi în afara Uniunii Europene” (față de 32,9% în septembrie 2021 , 27% în iunie 2021), iar 7,5% nu știu sau nu răspund.

Două treimi dintre români spun că țara trebuie să-și apere interesele într-un eventual dezacord cu UE.

29,4% dintre români sunt de părere că, în calitate de stat membru, România trebuie să respecte regulile Uniunii Europene, chiar și atunci când îi sunt afectate interesele naționale.

68,4% consideră că România trebuie să își apere interesele naționale atunci când sunt în dezacord cu regulile Uniunii Europene, chiar dacă riscă să își piardă poziția de stat membru al UE.

Câți români vor să emigreze în prezent

77,9% declară că preferă să trăiască și să muncească în România, în timp ce 21,5% spun că dacă ar avea posibilitatea, ar prefera să trăiască și să muncească în alte țări din Europa sau în SUA.

Non-răspunsurile reprezintă 0,5%.

Un procentaj apropiat de români, 71,8%, cred că firmele străine vând pe piața românească produse calitativ inferioare față de cele pe care le vând în alte țări, în timp ce 24,2% susțin părerea contrarie.

Procentajul non-răspunsurilor este de 4%.

De asemenea, întrebați dacă sunt de acord cu unirea Basarabiei cu România, 74,5% dintre respondenți răspund afirmativ, 21,1% răspund negativ, iar 4,3% nu știu sau nu răspund.

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” – Ediția a IV-a a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 11 – 18 ianuarie 2022.

Datele au fost culese prin interviuri telefonice, eșantionul fiind de 1162 de persoane adulte. Marja de eroare este ± 2.9 %, la un grad de încredere de 95%