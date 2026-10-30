Atacurile cibernetice, o amenințare tot mai mare pentru rețelele de energie. Avertismentul specialiștilor

Atacurile cibernetice reprezintă o amenințare tot mai importantă pentru infrastructura energetică. Foto: Getty Images

Reprezentanți ai companiilor din energie, oficiali guvernamentali, parlamentari și specialiști în IT și securitate cibernetică s-au reunit la Cluj-Napoca, la cea de-a patra ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie. Discuțiile din prima zi s-au concentrat pe protejarea infrastructurii energetice și prevenirea atacurilor informatice care ar putea afecta alimentarea cu electricitate. Mihaela Suciu, directoarea generală a companiei care a organizat evenimentul, a subliniat că securitatea rețelelor depinde de colaborarea dintre autorități, operatorii din energie și companiile din tehnologie.

Atacurile cibernetice reprezintă o amenințare tot mai importantă pentru infrastructura energetică, iar protejarea sistemelor de distribuție a devenit o prioritate pentru companiile din domeniu.

„Suntem cu toții interesați să protejăm energia românească, noi, în special, rețelele de distribuție. Organizăm în fiecare an acest forum din convingerea mea și a echipei DEER că protejarea rețelelor de distribuție se face împreună.

Doar împreună putem să ne protejăm de atacatori și să avem o rețea sigură, care să reziste în fața atacatorilor pe care nu-i cunoaștem sau, poate, uneori, da. Modernizarea și digitalizarea rețelelor sunt cele mai importante activități ale noastre, care nu se pot face fără protejarea rețelelor încă din etapa de proiect”, a explicat Mihaela Rodica Suciu, director general al Distribuție Energie Electrică România.

În cazul unor întreruperi provocate de atacuri informatice, autoritățile au prevăzut un mecanism de coordonare a intervențiilor, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie restabilită în funcție de priorități.

„Ministerul are un rol de coordonare, dacă vreți, printr-un consiliu operativ. Cât timp lucrurile țin de sistemul energetic, este vorba despre o coordonare a informațiilor și o decizie în cazul în care trebuie stabilite prioritățile de restabilire a alimentării pentru anumiți consumatori sau anumite categorii de consumatori. Spitalele și infrastructura critică sunt, bineînțeles, printre activele vizate pentru a beneficia de prioritate la restabilirea alimentării”, spune Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei.

Creșterea investițiilor în securitate cibernetică ridică însă problema costurilor. Reprezentanții sectorului energetic cer ca o parte dintre aceste cheltuieli să poată fi recuperate prin tarifele de distribuție. Propunerea ridică însă întrebări legate de eventuale scumpiri și de impactul asupra consumatorilor.

„Toate aceste cheltuieli nu le pot suporta doar distribuitorii, furnizorii și producătorii. Ei au cerut ca o parte din cheltuieli să poată fi recunoscute în tariful de distribuție sau în celelalte tarife care există”, susține Bende Șandor, deputat și președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

Corneliu Bodea, CEO al unei companii din sectorul energetic, a oferit un exemplu privind impactul pe care l-ar putea avea aceste costuri asupra facturilor și a vorbit despre fluctuațiile de preț care vor însoți funcționarea unei piețe libere.

„Dau un exemplu. Vorbim de un ban per kilowatt. Asta înseamnă, la un consum de 300 de kilowați, 3 lei. Eu cred că nu avem a ne aștepta la o revenire la prețuri stabile. Dorim o piață liberă în energie și, atâta timp cât ne dorim acest lucru, există și varianta să reglementăm, dar ne îndreptăm spre piața liberă. Piața liberă înseamnă volatilitate și vom avea volatilitate”, a concluzionat Corneliu Bodea, CEO al unei companii din sectorul energetic.

Prețul energiei electrice și evoluția pieței au fost alte teme discutate la forumul de la Cluj-Napoca. Specialiștii atrag atenția că liberalizarea pieței vine la pachet cu fluctuații de preț, iar revenirea la tarife stabile nu este așteptată în viitorul apropiat.