Brașovul pregătește noi investiții în transportul public. Autobuze electrice, refugii inteligente și tren metropolitan

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a anunțat că autoritățile lucrează la extinderea sistemelor de monitorizare a traficului. Foto: Primaria Brașov / FB

Astăzi este Vinerea Verde la cel mai mare eveniment auto din România, organizat la Romexpo până pe 11 octombrie. Conferințele organizate de Salonul Auto București & Accesorii în parteneriat cu Antena 3 CNN au devenit un reper al evenimentului. Pe lângă standurile marilor producători, organizatorii pun accent pe sustenabilitate și inovație, dar și pe soluțiile care pot transforma mobilitatea în anii următori.

Organizatorii pregătesc deja ediția de anul viitor, cu obiectivul de a extinde evenimentul și de a atrage mai mulți expozanți, în special din industria auto.

„Privind spre anul următor, vom lansa pregătirile pentru eveniment imediat după încheierea ediției din acest an. Cel mai important lucru pe care ni-l dorim este să ne extindem, astfel încât să oferim unui număr cât mai mare de expozanți posibilitatea de a ni se alătura, în special în zona auto.

Ne dorim să avem cât mai multe premiere naționale la evenimentul de anul viitor și, împreună cu expozanții pe care îi avem deja și cu cei care ni se vor alătura, să le oferim bucureștenilor și publicului din întreaga țară un eveniment la cele mai înalte standarde”, a declarat Albert Kiss, organizatorul Salonului Auto București 2026.

Pe lângă noutățile din industria auto, soluțiile pentru fluidizarea traficului și modernizarea transportului public sunt esențiale pentru mobilitatea urbană. La Brașov, după implementarea sistemului inteligent de semaforizare cu radar, menit să îi determine pe șoferi să reducă viteza, administrația locală pregătește și alte investiții pentru transportul public și conectivitatea metropolitană.

Primarul municipiului Brașov, George Scripcaru, a anunțat că autoritățile lucrează la extinderea sistemelor de monitorizare a traficului, dar și la achiziția unor noi autobuze electrice și hibride. În paralel, administrația a obținut finanțare pentru modernizarea refugiilor de călători din municipiu și din zona metropolitană.

„Lucrăm și la alte modalități prin care să extindem ceea ce am făcut până acum, în cadrul acestui sistem, împreună cu partenerii noștri. În ceea ce privește transportul public, din punctul de vedere al echipamentelor și al logisticii, urmează să achiziționăm autobuze de diferite capacități, electrice și hibride, pe care le avem deja în plan.

De asemenea, am accesat o finanțare pentru înlocuirea tuturor refugiilor de călători din Brașov și din zona metropolitană. Acestea vor fi dotate cu echipamente noi și sisteme inteligente de informare. Lucrăm acum la proiect și la concept, iar în scurt timp vom stabili ce avem de făcut, începând cu zona istorică, continuând cu al doilea inel de cartiere și apoi cu zonele din afara orașului. Ne dorim să asigurăm conectivitatea și din această perspectivă, esențială pentru transportul public de călători din Brașov și din zona metropolitană”, a explicat George Scripcaru.

Un alt obiectiv este extinderea zonelor pietonale și dezvoltarea proiectului Tren Metropolitan, care presupune investiții în infrastructura necesară pentru o mai bună conectare a Brașovului cu localitățile din jur. Pentru ca trenul metropolitan să funcționeze eficient, este nevoie și de lucrări care să evite blocajele în trafic, inclusiv pasaje rutiere și pietonale.

„Ne dorim o zonă pietonală mai extinsă și dezvoltarea proiectului Tren Metropolitan, care ne obligă să creăm o infrastructură accesibilă, astfel încât să asigurăm un culoar liber pentru calea ferată care tranzitează Brașovul și localitățile din jur.

Sunt necesare mai multe elemente de infrastructură care să nu blocheze circulația trenului metropolitan. Mă refer la pasaje supraterane și subterane, care să asigure flexibilitate și să faciliteze deplasarea”, a mai declarat primarul Brașovului.