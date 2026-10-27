Business Outlook 2026, la Iaşi: Soluţii pentru investiţii şi competitivitatea regiunii Moldova. Sursa foto: PEFA

Dezvoltarea economică a Moldovei, infrastructura și atragerea investițiilor au fost principalele teme ale conferinței "Business Outlook 2026", organizate la Iași de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA). Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice și ai mediului de afaceri, care au discutat despre soluțiile necesare pentru creșterea competitivității regiunii și despre importanța autostrăzii A8 pentru dezvoltarea producției industriale.

Infrastructura și dezvoltarea economică a regiunii Moldovei au fost principalele teme ale conferinței "Business Outlook 2026", organizate la Iași de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, în parteneriat cu Primăria. Primarul Mihai Chirica a vorbit despre rolul autostrăzii A8 în atragerea investițiilor industriale.

"A8 este o prioritate. Iașiul s-a dezvoltat și fără autostradă, datorită creșterii IT-ului în zonă, dar e nevoie, pentru că trebuie să începem să facem producție industrială, iar infrastructura este esențială pentru producția industrială", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași.

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La discuții au participat reprezentanți ai administrației publice, ai mediului bancar și universitar, precum și antreprenori și reprezentanți ai companiilor din energie și tehnologie. Printre soluțiile discutate s-a numărat îmbunătățirea transportului de mărfuri către Moldova și conectarea regiunii cu restul țării și cu statele vecine.

"Principalele concluzii la care s-a ajuns în urma acestor dezbateri, au fost următoarele: în primul rând, este nevoie de dezvoltarea infrastructurii astfel încât să aibă loc mult mai facil transportul, schimburile de mărfuri dinspre zona Moldovei către centru sau către ţările vecine", a explicat Andreea Negru, președinta PEFA.

Conferința a abordat și contribuția femeilor la economia României. Potrivit unui studiu prezentat de PEFA, femeile ar contribui cu 25% la produsul intern brut al țării. Organizatorii au urmărit să identifice soluții pentru provocările mediului de afaceri și să încurajeze parteneriate concrete între antreprenori și instituții.

"Ne-am bucurat că, în cadrul Business Outlook – ediţia Iaşi, am reunit atât antreprenorii din judeţul Iaşi, cât şi zona administrativă, zona universitară, dar şi mediul bancar. Scopul nostru a fost să punem pe masă atât provocările, dar să venim şi cu soluţii, şi, de ce nu, de aici, să se plece cu parteneriate concrete", a menţionat Lorena Stoian, prim-vicepreședinta PEFA.

Conferința Business Outlook face parte dintr-o platformă națională inițiată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, cu ediții organizate anterior la Sibiu, Craiova, Timișoara și Brașov. Evenimentul de la Iași a inclus și un atelier dedicat etichetei, protocolului și reprezentării în mediul profesional.

Prin cele cinci ediții organizate în 2026, PEFA a construit o platformă de dialog care a adus în aceeași dezbatere perspectivele antreprenorilor, ale instituțiilor publice, ale sistemului bancar și ale specialiștilor din domenii economice strategice. Dincolo de particularitățile fiecărei regiuni, mesajul comun al edițiilor a fost unul clar: România are nevoie de o strategie de dezvoltare economică bazată pe investiții, educație, inovare și parteneriate durabile.

Încheierea ediției "Business Outlook 2026" nu reprezintă finalul dialogului, ci începutul unei noi etape de consolidare și extindere a proiectelor PEFA. Pentru anul 2027, organizația își propune continuarea platformei Business Outlook în noi centre economice regionale, extinderea parteneriatelor strategice și dezvoltarea unor inițiative dedicate competitivității, educației financiare, antreprenoriatului și leadershipului.

În același timp, PEFA va continua să promoveze participarea activă a femeilor în economie și în procesele decizionale, considerând că valorificarea întregului potențial uman reprezintă o condiție esențială pentru progresul economic și social.