Companiile care construiesc viitorul României, premiate la Gala Winners of the Future

Gala Winners of the Future - Human First a fost organizată de Antena 3 CNN. Foto: Antena 3 CNN

Viitorul României se construiește prin oameni care au curajul să schimbe lumea, prin companii care inovează și prin tineri care transformă ideile în performanță. Pe scena Operei Naționale București, gala Winners of the Future – Human First, organizată de Antena 3 CNN, a adus împreună lideri din business, reprezentanți ai mediului academic și tineri excepționali, într-o celebrare a excelenței și a inovației.

Primele șapte premii ale galei au recompensat performanța și viziunea companiilor care contribuie direct la dezvoltarea societății.

Unul dintre premiile galei a evidențiat importanța investiției în noile generații și în performanța acestora.

„Avem o misiune, cred eu, generația care a fost, să lase ceva copiilor și să îi ajute. Avem în față o oportunitate care li se oferă de către Vodafone și prin care încercăm să descoperim, să conectăm generații. Până la urmă, despre asta este vorba”, a afirmat Ciprian Marica, fost fotbalist.

Construcțiile sustenabile și infrastructura modernă au fost, la rândul lor, premiate pentru contribuția la dezvoltare.

„Building the Future, câștigător Concelex. Motivația este următoarea: pentru creativitatea, implicarea, dăruirea cu care contribuie la dezvoltarea României și la îmbunătățirea vieții comunităților”, a anunțat Mircea Badea, realizator Antena 3 CNN.

Sectorul energetic a fost recompensat pentru eforturile de dezvoltare a soluțiilor verzi și pentru promovarea sustenabilității.

„România nu își mai permite să piardă. România are nevoie de investiții. Nu are nevoie de investiții doar azi, ci și mâine, pentru a nu pierde aceste oportunități pe viitor. Iar premiul ”Energy for People” merge la Nova Power & Gas”, a anunțat Ana-Maria Roman, realizator Antena 3 CNN.

Proiectele din domeniul serviciilor medicale și al prevenției au fost, de asemenea, recompensate în cadrul galei.

„Sunt onorat și emoționat. Acest premiu ne obligă să continuăm să îmbunătățim experiența pacientului. Ce înseamnă experiența pacientului? Actul medical în sine nu este un act pozitiv. Oamenii vin oricum stresați. Ce putem noi să facem este să îi ajutăm să se simtă cât mai bine, să le oferim servicii de calitate, la standarde internaționale”, a afirmat Răzvan Predică, CCO & Cluster CEO, Affidea România și Grecia.

Dezvoltarea națională se bazează, la rândul ei, pe infrastructură solidă și parteneriate de încredere.

„Mă bucur că văd tineri premiați și sper ca peste 10, 15, 20 de ani, copiii mei și copiii fratelui meu să fie tot în astfel de situații, în care să fie apreciați la fel ca părinții și ca noi, cei din generația a doua. Vă mulțumesc și îmi doresc ca toate firmele românești să aibă succesul pe care l-am avut noi în ultimii 36 de ani”, a declarat Cristian Erbașu, CEO al Construcții Erbașu.

Printre laureații din domeniul cercetării, educației și inovării s-au numărat și reprezentanții UMF „Carol Davila”, precum și cei ai proiectului local EU, care i-a adus pe copiii din Alexandria mai aproape de performanță.