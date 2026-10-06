Elevii de nota 10 din Alexandria, premiați la Gala Excelenței în Educație

Momentul a fost o recunoaștere a muncii și a tuturor eforturilor depuse pentru a ajunge la performanță. Foto: Consiliul Local al Tinerilor Alexandria

Elevii care au obținut rezultate bune la olimpiade și concursuri au fost premiați în cadrul evenimentului „Alexandria, Gala Excelenței în Educație, Antena 3 CNN, România Inteligentă”. Pentru acești copii, momentul a fost o recunoaștere a muncii și a tuturor eforturilor depuse pentru a ajunge la performanță. Premiile primite le dau încredere să continue și să-și urmeze visurile.

La Gala Excelenței în Educație, Antena 3 CNN, România Inteligentă, au fost premiați elevii cu rezultate la olimpiade internaționale și naționale, dar și cei care s-au remarcat la profilul uman. Printre cei premiați s-au numărat și șefii de promoție, pentru rezultatele obținute de-a lungul anilor de studiu.

Jurnalista Antena 3 CNN Mihaela Bîrzilă a vorbit despre performanțele elevilor premiați.

„Începem premierea șefilor de promoție și să fii șef de promoție nu e ușor. Trei dintre șefii de promoție au și rezultate deosebite la olimpiade naționale și internaționale. Acest titlu de șef de promoție e un privilegiu și vine ca o recunoaștere a performanțelor deosebite.

Cristiana Andreea Găină, mențiune la Olimpiada Națională de Limbă Franceză și șef de promoție, profesor coordonator Mirela Velcea. Felicitări deopotrivă!”, a fost premiul anunțat de jurnalista Antena 3 CNN, Mihaela Bîrzilă.

Tânăra premiată a avut și un mesaj pentru colegii și tinerii de vârsta ei.

„Să creadă în visurile lor și să nu se dea niciodată bătuți.”

Performanța elevilor a fost apreciată și de reprezentanții administrației locale, care au subliniat importanța recunoașterii muncii acestora.

„Sunt foarte mulți elevi care merită felicitați, aplaudați și urcați aici pe scenă pentru aprecierea noastră”, a declarat Octavian Teodorescu, city manager al Municipiului Alexandria.

Investiția în educație și în infrastructura destinată copiilor rămâne, de asemenea, o prioritate.

„Investiția în educație, ca de altfel și investiția în sănătate, sunt investiții strategice. Este și motivul pentru care ne străduim în continuare să putem dezvolta tot ceea ce are legătură cu reabilitarea și modernizarea atât a infrastructurii școlare, cât și a infrastructurii sanitare, ca să putem oferi cele mai bune condiții”, a completat Adrian Gîdea, Președintele Consiliului judeţean Teleorman.

Pe lângă premiile acordate pentru performanță, gala a adus în atenție și proiecte care le oferă tinerilor șansa să se implice mai mult în comunitate. Este și cazul programului Local Eu, prin care Andrei și Bianca au descoperit idei și exemple pe care vor să le aducă mai aproape de tinerii din Alexandria.

„Am învățat că totul poate să plece de acasă și, văzând cum cei din comunitățile din celelalte țări pot să se implice, am venit aici cu speranța că și tinerii din Alexandria o să se implice la rândul lor și că putem să îi mobilizăm”, a spus Bianca.

Anul acesta, zeci de tineri și dascăli au fost omagiați pentru rezultatele lor, iar autoritățile spun că astfel de exemple pot contribui la dezvoltarea comunității.

„Anul acesta avem 63 de tineri pe care îi omagiem și 39 de dascăli. Alexandria e un oraș viu, e mic, dar e un oraș viu și ne dorim să fie un oraș primitor și tinerii să își dorească să rămână aici”, susține Victor Drăgușin, primarul Municipiului Alexandria.

Mesajul transmis tinerilor a fost și unul despre curiozitate și dorința de a învăța.

„I-am încurajat astăzi să fie avizi de cunoaștere, să cerceteze, să experimenteze. Cheia viitorului stă exact în mintea lor”, a afirmat Mădălin Borș, deputat.

Performanța nu se construiește doar la școală, ci și prin experiențele pe care le trăiesc tinerii, iar atunci când au parte de astfel de oportunități și sunt susținuți, le este mai ușor să aibă încredere în drumul spre excelență.